Doğum yardımı başvuru sorgulaması

DOĞUM YARDIMI BAŞVURU SONUCU SORGULA

Bu hizmeti kullanarak, doğum yardımı almak için yaptığınız başvurunun sonuçlarını ve(ya) aldığınız doğum yardımı için yaptığınız itirazların sonuçlarını sorgulayabilirsiniz..

DERNEK SORGULAMA

Bu hizmeti kullanarak, sorgulanan kelimeyi içeren isimde dernek olup olmadığını görüntüleyebilirsiniz.

İCRA DOSYASI SORGULAMA

Bu hizmet aracılığı ile yurt içi mahkemelerde adınıza açılmış ve taraf olduğunuz icra dosyalarını listeleyebilir ve detaylarını görüntüleyebilirsiniz.

İMAR BARIŞI KAYIT BAŞVURUSU VE SORGULAMASI

Bu hizmeti kullanarak, imar kurallarına aykırı yapılarınız için kayıt başvurusunda bulunabilir ve başvurularınızı sorgulayabilirsiniz.

TARİHÇELİ YERLEŞİM YERİ VE ADRES BELGESİ SORGULAMA

Bu hizmeti kullanarak, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü merkez veri tabanındaki Tarihçeli Yerleşim Yeri ve Diğer Adres bilgilerinizi sorgulayabilirsiniz.