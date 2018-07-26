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Bu hastalığa sahip olanlar dikkat!

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. , soğuk havalarda olduğu gibi larda da özellikle 'lı yaşlı hastaların vücut dirençlerinin düşük olduğu için daha çok hasta olmaya veya hastalıklarının alevlenmesine yatkın olduğunu söyledi.

İHA Sağlık Haberleri
Giriş Tarihi: 26.7.2018 11:01 Güncelleme Tarihi: 26.7.2018 11:02
Bu hastalığa sahip olanlar dikkat!

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. , 'lı hastaların larda dışarı çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu. KOAH hastalarının havanın 45 dereceleri bulduğu yaz günlerinde klimalı ortamlardan çıkıp sıcak ortamlara girerek terli şekilde gezmelerinin sakıncalı olduğuna işaret eden Uzm. Dr. Mehmet Cenap Bozatlı, "KOAH hastalarının terli terli gezmeleri ayrıca tekrar klimalı ortamlara girmeleri özellikle de klimalarının bakımının olmadığı, mikrobik bakteriyellerin oluştuğu ortamlarda kendilerine çok dikkat etmeleri gerekiyor. Güneş ışığında, özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkmamalarını tavsiye ediyoruz. Hastalarımızın sıcaktan korunmalarını ve ilaçlarını aksatmamalarını öneriyoruz. Bir de genç olan KOAH'lı hastalarımız yüzerek serinlemek istiyorlarsa hastalıklarının alevlenmemesi için özellikle temiz sularda yüzmeleri gerekiyor" dedi.

MÜMKÜN OLDUĞU KADAR...

Uzm. Dr. Mehmet Cenap Bozatlı, " olduğu kadar klimalı bir ortamda, kapalı alanda kalınmalı, açık renk, ince kıyafetler giyilmeli ve bol sıvı alınmalı, dışarı çıkarken astım hastaları alerji maskelerini de kullanabilirler, alerjilerin havaya karışımına neden olan çim biçme, yabani ot temizleme gibi bahçe işlerinden uzak durulmalı, açık hava egzersizleri yaparken aşırıya kaçılmamalı, yaşam alanlarının nem oranı düşük tutulmasına özen gösterilmelidir" diye konuştu.

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Bu hastalığa sahip olanlar dikkat!
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