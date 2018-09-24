7 sinsi susuzluk belirtisi

Okan Üniversitesi
Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Sinem Usuk, yedi susuzluk belirtisi
ni açıkladı… SİS BULUTU DOLU BİR BEYİN
Bir şeyleri sürekli unutmaya mı başladınız? Belki de biraz su içmenin vakti gelmiştir. Suyun yaptığı en önemli şeylerden biri besin maddelerini taşımak ve toksinleri uzaklaştırmaktır. Çalışmalar, hafif düzeyde dehidrasyonun (susuzluk) baş ağrısı yaptığını, bilişsel performansı düşürdüğünü, yoğunlaşmayı zorlaştırdığını ve hafızada bozukluklara neden olduğunu söylüyor. EGZERSİZDE GÜÇLÜK ÇEKMEK
Egzersiz öncesi doğru olan her şeyi yaptınız ancak hâlâ spor yaparken bir karmaşa hissediyorsanız, büyük bir bardak suya ihtiyacınız olabilir. Araştırmalar dehidrasyon durumunun, atletik performansı etkilediğini vurguluyor. HUYSUZ OLABILİRSİNİZ
Yapılan bir araştırmada, hafif dehidrasyonun hem dinlenme, hem de egzersiz sırasında ruh halini olumsuz etkilediği bulunmuştur. Su yudumlayıp daha çok gülümseyin. KABIZLIK PROBLEMI
Bağırsaklarımızda yiyecek taşımada etkili tek faktörün lif (posa) olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Yapılan bir çalışmada, düşük lif ve su tüketimi ile kabızlık sıklığı arasında ilişki bulunmuştur. Düzenli çalışan bir sindirim sistemi için bol bol su için. DUDAK ÇATLAYABILIR
Kuru, çatlamış dudakların tek nedeni soğuk/sıcak havalar değildir. Vücudunuzdaki sıvı düzeyi yeterli olmadığında sıvılar dudaklarımız gibi hayati olmayan organlardan uzaklaştırılıp kalp ve beyin gibi önemli organlara taşınır. KAN ŞEKERINIZ DÜŞER
Başınız döndüğünde yahut baygın hissettiğinizde ilk olarak kan şekerinizi toparlamak için bir lokma bir şeyler yemeye yöneliyor olabilirsiniz. Baş dönmesi, artan güçsüzlük hissi, solunum zorluğu gibi belirtiler hipoglisemi ve susuzluk için ortak belirtilerdir. Birçok kişinin aç hissettiğinde, aslında susamış olduğunu biliyor muydunuz? DİKKAT DAĞILIR
Hafif susuzluk durumunun dahi daha fazla sürüş hatasına neden olabileceği bulunmuştur. Dehidrasyonun araba sürerkenki etkileri, uykusuzluk veya kandaki yüzde 0.08'lik alkol düzeyine benzer bulunmuştur! Özetle; kilonuz başına içeceğiniz 30 mililitre su, gün içinde yeterli su alımınızı sağlayacaktır. Bu hedefi yakalamayı; 500 mililitre suyu bir andan içmek şeklinde değil, gün içine yayacak biçimde, saat başı bir bardak su içmek gibi yapmanız gerektiğini unutmayın.