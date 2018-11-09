OECD’den Türkiye’ye antibiyotik uyarısı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), antibiyotiklere dirençli bakterilerin artmasına karşı önlemler alınmamasının, 30 yıl içinde Avrupa, Kuzey Amerika ve Avustralya'da 2.4 milyon insanın ölümüne neden olabileceği uyarısında bulundu. OECD tarafından yayımlanan raporda özellikle Türkiye, Kore ve Yunanistan'da antibiyotiklerin bakterilere karşı direncinin düşük olduğu bilgisi paylaşılırken hastalıkların ortaya çıkmasının ardından bakterilerle mücadele için 33 OECD ülkesinde yıllık ortalama 3.5 milyar dolar harcandığı kaydedildi. Bakterilerin yayılmasını engelleyecek adımlar atılmasının insanların hayatlarının kurtulması ve uzun vadede ekonomi yapılmasını sağlayacağına dikkat çekildi.

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