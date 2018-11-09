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’den Türkiye’ye uyarısı

, Türkiye'de lerin bakterilere karşı direncinin düşük olduğu bilgisi paylaştı

Giriş Tarihi: 9.11.2018
OECD’den Türkiye’ye antibiyotik uyarısı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (), lere dirençli bakterilerin artmasına karşı önlemler alınmamasının, 30 yıl içinde Avrupa, Kuzey Amerika ve Avustralya'da 2.4 milyon insanın ölümüne neden olabileceği uyarısında bulundu. OECD tarafından yayımlanan raporda özellikle Türkiye, Kore ve 'da antibiyotiklerin bakterilere karşı direncinin düşük olduğu bilgisi paylaşılırken hastalıkların ortaya çıkmasının ardından bakterilerle mücadele için 33 OECD ülkesinde yıllık ortalama 3.5 milyar dolar harcandığı kaydedildi. Bakterilerin yayılmasını engelleyecek adımlar atılmasının insanların hayatlarının kurtulması ve uzun vadede ekonomi yapılmasını sağlayacağına dikkat çekildi.

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OECD’den Türkiye’ye antibiyotik uyarısı
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