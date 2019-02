Aşk için bunları tüketin!

Dr. Fevzi Özgönül, "Aşık birisi mutludur, gelecekten umutludur, kendisine güveni vardır ve sosyaldir. Ertesi gün uyandığında hala aşıktır. Aşk hormonu olarak bilinen beynin hipotalamus diye adlandırılan bölgesinden salınan oksitosin kişide öz güveni arttırır, böylece fazla kilolu bile olsanız bunun bir önemi olmadığını düşünüp kendinizle barışık olursunuz. Oksitosin düzeyi arttıkça sosyal ortamlarda rahat hareket edemeyen ve sıkılan kişilerde sosyalleşme yetenekleri artar. Özellikle erkeklerde sevdiğine karşı sadakati arttırır. Koruyucu güdüleri harekete geçirir. Oksitosin stresi azaltır. Cinsel uyarılmayı arttırır. Oksitosin düzeyi arttıkça, sevdiği kişiyi, başkalarından daha çekici bulmaya başlar Aşık kişilerin ağrı eşiği yüksektir ve kolay kolay ağrı hissetmezler. Gece uykularında düzelme ve daha dinç güne başlamayı sağlar" dedi.

Dr. Özgönül, oksitosin seviyesinin artırılması için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

"Kucaklaşın: En kolay yol birbirine sarılmaktır. Sarılmak ve kucaklaşmak birbirini seven her iki kişide de oksitosin seviyesinde anlamlı yükselmelere eden olur. Hayal kurun: Birlikte gelecek için hayal kurmaya çalışın, gelecek için ne kadar çok hayal kurarsanız birbirinize olan aşkını o derece alevlenecektir. Bol bol gezin ve eğlenin: Sevdiğiniz ile birlikte partilere katılın, orada dans edin, zıplayın, enerjinizi tüketmek için elinizden geldiğince fiziksel aktivite yapın bu her iki tarafta da oksitosin düzeyini en üst seviyeye çıkaracaktır.

Birlikte spor tapın veya el ele dolaşın: Oksitosin seviyenizi arttırmak istiyorsanız, sevdiğiniz kişi ile el ele uzun yürüyüşler yapmalısınız veya bir spor merkezinde birlikte spor yapın. Bu da her iki tarafın oksitosin seviyesini arttıracaktır. Masaj yaptırın: Masaj yaptırmakta oksitosin seviyenizi arttırmanın bir yoludur. Şimdi gelelim aşkı besleyecek yiyeceklere: Sevgide temas ve yakınlaşma çok önemli olduğu için gece yemek masanızı çok küçük bir masa seçmeye özen gösterin, böylece sevdiğinize çok daha yakın olacaksınız.

Yemeklerde afrodizyak etki oluşturmak için köriyi kullanın. Köri soslu bir tavuk veya et yemeği iyi bir seçenek olacaktır. Yanına sebzeler içerisinde afrodizyak etkisi kuvvetli olan zeytinyağlı bir kereviz de çok yakışacaktır. Ekmek yerine yiyebileceğiniz bir cevizin de afrodizyak etkisi kuvvetlidir. Meyvelerden de özelikle muz ve çileğin etkisini unutmamalıyız. Kuşkonmaz da çorba veya meze olarak sofradaki yerini almalıdır. Son olarak da tarçının afrodizyak etkisinden yararlanmak için bir muhallebi sofraya eklenebilir. Aslında siz siz olun sevdiğiniz ve sizi seven birisini bulduğunuzda ona sıkı sıkı sarılmayı ve onunla eğlenmeyi hiç ihmal etmeyin, böyle yaparsanız zaten doğal olan oksitosin görevini fazlasıyla yapacaktır."