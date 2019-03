Haberler Sağlık Haberleri Olaylarla Başa Çıkmak için 7 Öneri

Olaylarla Başa Çıkmak için 7 Öneri Türkiye’de son beş yılda antidepresan kullanımı yüzde 25 arttı. Ülkemizde her 20 kişiden 1’ i antidepresan kullanıyor. Oysaki insan her canı sıkıldığında, her hayal kırıklığına uğradığında veya yolunu kaybettiğinde hemen ilaca başvurmamalı.Peki ne yapmalı? İşte Yaşam Koçu Marka ve İnsan Kaynakları Danışmanı Ayşen Laçinel’den olaylarla başa çıkmak üzerine 7 öneri...

Giriş Tarihi: 11.3.2019 10:49 Güncelleme Tarihi: 11.3.2019 10:52