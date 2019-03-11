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Olaylarla Başa Çıkmak için 7 Öneri

Türkiye’de son beş yılda antidepresan kullanımı yüzde 25 arttı. Ülkemizde her 20 kişiden 1’ i antidepresan kullanıyor. Oysaki insan her canı sıkıldığında, her hayal kırıklığına uğradığında veya yolunu kaybettiğinde hemen ilaca başvurmamalı.Peki ne yapmalı? İşte Yaşam Koçu Marka ve İnsan Kaynakları Danışmanı Ayşen Laçinel’den olaylarla başa çıkmak üzerine 7 öneri...

Giriş Tarihi: 11.3.2019 10:49 Güncelleme Tarihi: 11.3.2019 10:52
Olaylarla Başa Çıkmak için 7 Öneri

Psikoljik Danışmanlık ve koçluk danışmanlıkları ile destek almanın yanı sıra kendini dinlemeli önce. Kişi ruhsal olarak henüz hasta olmadan mutsuz veya yorgunsa da kafasının karmaşık olduğu durumlarla başa çıkabilir.

BUNU İÇİN;

1) Kendini ve durumunu farket

2) Ne hissediyorsun? Anla ve duygunu yaşa.

3) Bu durumla ilgili yapabileceğin bir şey var mı?

4) Varsa yap, çöz

5) Yoksa durumu anla ve kabullen ,

Ne öğrendin ? Farket

6) Şimdiden sonra aynı durumu yaşamamak için neleri nasıl karşılayacağını ve ne yapıp ne yapmayacağını öğren.

7) Seçimlerini bu bilgiyle farkederek yap.

Elbette bu süreç çok kolay değil. Hissini farketmen ve bu deneyimden öğrenici yolu seçmen kolay olmayacak. Yine de üzüntünü yaşarken, ' Bu ne kadar üzülmeye değer?' diye sor kendine. Bir süre belirle duygunu yaşaman için. Süre dolduğunda artık kendine hayatına hayallerine odaklan. Hayat güzel, hep hatırla ve farket. Herşey bir deneyim.

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Olaylarla Başa Çıkmak için 7 Öneri
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