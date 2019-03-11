Olaylarla Başa Çıkmak için 7 Öneri

Psikoljik Danışmanlık ve koçluk danışmanlıkları ile destek almanın yanı sıra kendini dinlemeli önce. Kişi ruhsal olarak henüz hasta olmadan mutsuz veya yorgunsa da kafasının karmaşık olduğu durumlarla başa çıkabilir.

BUNU İÇİN;

1) Kendini ve durumunu farket

2) Ne hissediyorsun? Anla ve duygunu yaşa.

3) Bu durumla ilgili yapabileceğin bir şey var mı?

4) Varsa yap, çöz

5) Yoksa durumu anla ve kabullen ,

Ne öğrendin ? Farket

6) Şimdiden sonra aynı durumu yaşamamak için neleri nasıl karşılayacağını ve ne yapıp ne yapmayacağını öğren.

7) Seçimlerini bu bilgiyle farkederek yap.

Elbette bu süreç çok kolay değil. Hissini farketmen ve bu deneyimden öğrenici yolu seçmen kolay olmayacak. Yine de üzüntünü yaşarken, ' Bu ne kadar üzülmeye değer?' diye sor kendine. Bir süre belirle duygunu yaşaman için. Süre dolduğunda artık kendine hayatına hayallerine odaklan. Hayat güzel, hep hatırla ve farket. Herşey bir deneyim.