Her gün 1 bardak pirinç suyu içmenin mucizevi faydaları! Pirinç suyunu nasıl tüketirsek daha faydalı olur?

Sulak alanlarda yetişen ve dünya nüfusunun yarısından fazlasının sıklıkla tükettiği pirincin insan sağlığına birçok faydası vardır. Asya kıtasında her öğün tüketilen bu besin ayrıca güzellik bakımında ve tıbbı doğal ilaç olarak da kullanılır. B1, B2, E vitaminleri, demir, fosfor, potasyum, sodyum, magnezyum ve kalsiyum bakımından oldukça zengindir. Un ve yağı yapılarak da kullanılan pirinç birçok çeşitte tüketilir. Mide ve bağırsak sağlığı için oldukça etkili olan pirincin aynı zamanda suyu da çok faydalıdır. Pişirilmeden önce şişmesi için su da bekletilen pirinç bir süre sonra tüm vitamin ve minerallerini beklediği suya da bırakır. Pirinç nişastası denilen bu beyaz su aminoasit bakımından oldukça zengin olur. Bazı uzmanlar ise en faydalısı ise kaynama esnasındaki su olduğunu vurguluyor bu suyu muhafaza ederek sık sık tüketilebilir. Tam bir karbonhidrat kaynağı olan pirinç suyu vücudun ihtiyacı olan günlük enerjiyi enerjiyi karşılar.

PİRİNÇ SUYUNUN FAYDALARI NELERDİR?

- Asyalı kadınların saçlarının erken beyazlamamasının nedeni her gün pirinç suyu ile saçlarını yıkadıklarından dolayıdır. Güzellik sırları olan pirinç içerdiği antioksidan sayesinde saç köklerini güçlendirir. Güçlenen saç köklerinde kepeklenme, beyazlama, dökülme ve yıpranma gibi durumların yaşanma olasılığı düşer.

- Antioksidan bakımından zengin olan pirinç sadece saça döküldüğünde değil aynı zamanda içildiğinde de fayda sağlar. Vücuttaki serbest radikalleri idrar yolu ile atarak kanserli hücrelerin oluşumunu engeller. Özellikle yemek borusu, mide ve bağırsak kanserlerini önleyen pirinç suyu sindirimi kolaylaştırır.

- Kolesterol seviyesi düşük olduğundan tüketildiğinde vücuttaki kolesterol seviyesini artırmaz böylece damarların tıkanmasını önler. Aynı zamanda kalp hastalıklarının yaşanmasını da azaltır. Yağ içermediğinden obezite gibi ciddi hastalıklara da zemin hazırlamaz.

- Düzenli tüketildiğinde içeriğindeki nişasta bağırsaklardaki florasını düzenler. Bu sayede ishal ve kabızlık gibi rahatsızlıkların yaşanma olasılığı azalır.

- Yemeklerden önce bir bardak tüketilen pirinç suyu önceden mideyi dengelediğinden metabolizmayı hızlandırır. Kilo vermeyi kolaylaştırır.

- Antiseptik özelliği sayesinde tonik olarak kullanıldığında ciltte deforme olmuş hücreleri yeniler. Sivilce ve akne oluşumunu azaltır. Cildin daha parlak ve canlı görünmesini sağlar. Aynı zamanda yanık ve döküntülü cilt hastalıklarında da kullanıldığında iyileştirmeyi hızlandırır.

Kaynak: Yasemin