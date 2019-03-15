Bu besin 3 ayda 24 kilo verdiriyor! İşte mucizevi besin...

Yüzde yüz doğal yöntemlerle hazırlanan elma sirkeli sarımsak turşusu şu sıralar popüler bir kür. Kilo vermek isteyenlerin başvurduğu bu yöntemle 3 ayda 20 küsür kilo kaybedenler mevcut. Ancak bu durum hepimiz için geçerli değil, çünkü metabolizma hızı kişiden kişiye değişen bir durum. Son derece doğal ve sağlıklı malzemelerle hazırlanan kürü denemek için öncelikle herhangi bir sağlık probleminizin olmadığından emin olmalısınız. Aksi halde yan etkileri görülebilir.

ELMA SİRKELİ SARIMSAK TURŞUSU NASIL HAZIRLANIR?

1 litre ev yapımı elma sirkesi (hazır kullanmamaya özen gösterin), 250 gram ezilmiş sarımsak, 2 litrelik cam kavanoz ve koyu renkli bez torba

YAPILIŞI

Organik sirkeyi tamamen ezilmiş sarımsaklarla karıştırın ve cam kavanoza aktarın. Sirkeli sarımsağın ağzını sıkıca kapatın ve koyu renkli bez torba içinde, karanlık bir bölgede 15 gün boyunca bekletin.

NASIL TÜKETİLİR?

15 gün beklettikten sonra turşunuz kullanıma hazır hale geldi. Artık her öğünde yemek yemeden yarım saat önce 1 tatlı kaşığı için. Bu süreçte yediklerinize de dikkat etmeniz önemli. Karbonhidrat miktarını azaltmaya dikkat edin ve günlük planlarınıza en az 30 dakika yürüyüş dahil edin. Yağ yakmanızı hızlandıran kürle 3 ay içinde fazlalıklarınızdan kurtulmanız mümkün.

KİMLER TÜKETMEMELİ?

Anne adayları, emziren anneler, mide sorunları yaşayanlar ve tansiyon problemi olanlar bu kürden uzak durmalı.