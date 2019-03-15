O besin böbrek taşına neden oluyormuş!
Böbrek taşı ağrılı ve sancılı bir süreç olmasından dolayı çoğu insanın korktuğu bir durum. Böbrek taşı düşürmek, doğum sancısı kadar zorlu geçiyor. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Ali Murat Gökçe, böbrek taşlarının ne olduğunu ve böbrek taşlarından nasıl korunmamıza dair bilgiler verdi. Peki böbrek taşından nasıl korunmalıyız? İşte cevabı...
Giriş Tarihi: 15.03.2019
09:18
Güncelleme Tarihi: 15.03.2019
09:22
Böbrek taşı ağrılı ve sancılı bir süreç olmasından dolayı çoğu insanın korktuğu bir durum. Böbrek taşı düşürmek, doğum sancısı kadar zorlu geçiyor. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Ali Murat Gökçe, böbrek taşlarının ne olduğunu ve böbrek taşlarından nasıl korunmamıza dair bilgiler verdi. Peki böbrek taşından nasıl korunmalıyız? İşte cevabı...
BÖBREK TAŞI NEDİR, NASIL OLUŞUR?
Besinlerle vücuda aşırı alınan ya da vücutta oluşan maddelerin kandaki yoğunluğu artarsa, böbreklerden süzülerek idrara geçen miktar artacaktır. Vücuda alınan su miktarı azaldığında ya da su kaybının arttığı durumlarda ise daha az miktarda ve daha fazla yoğunlukta idrar oluşacaktır.
Bu sebeplerden dolayı böbreklerden süzülen tuzlar, atık ve kimyasal maddelerin idrardaki yoğunlukları belirli bir eşik değerini aşınca kristalleşir. Kalsiyum, oksalat ve ürik asit maddelerinin kristalleşmesi sonucu birbirine yapışarak kumları ve bunlar da birleşerek taşları oluşturur.
BÖBREK TAŞI BELİRTİLERİ NELERDİR?
Belirtiler; böbrek taşının büyüklüğüne, yerine ve tıkanma yapıp yapmadığına göre değişiklik gösterir. Böbrek taşının en sık rastlanan belirtisi, böbreğin olduğu bölgedeki ağrıdır. Taş, böbrek içinde kaldığı ve üst idrar yoluna girmediği sürece herhangi bir belirti vermez. Biraz büyük taşlar hastalarda hafif yan ağrısı şeklinde kendini hissettirebileceği gibi bazen ağrı çok şiddetli kriz şeklinde olabilir.
Genellikle taş böbrekten hareket edip üreter denilen üst idrar kanalına girince ağrıların şiddeti ani artış gösterir. Bu ağrının sebebi taşın idrar yolunu tıkaması sonucunda böbrek ve taşın gerisinde kalan idrar kanalının şişerek gerilmesidir.
Bunun yanında taşın neden olduğu diğer problem enfeksiyondur. Taş bir yabancı cisim olduğundan idrarda enfeksiyon yaparak ve antibiyotik tedavisinin etkisini azaltarak böbrek iltihabına ve dolayısı ile yüksek ateşe neden olabilir.
BESLENMEYE DİKKAT EDEREK TAŞ OLUŞUMU ÖNLENEBİLİR Mİ?
Üroloji Uzmanı Op. Dr. Ali Murat Gökçe, böbrek taşı oluşumundan koruyacak, kolayca uygulayabileceğiniz yöntemleri şöyle sıraladı:
Bol sıvı tüketin: Günde 2.5 litre civarında sıvıyı belli aralıklarla tüketin. Su haricinde limonata, portakal suyu ve greyfurt suyu gibi C vitamini içeren meyve suları da taş oluşumunu engelleyebilir. Taze sıkılmış meyve suları tercih edin ve konsantre meyve sularının taş hastalığı riskini artırabileceğini unutmayın.