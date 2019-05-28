Propolis nedir? Propolisin faydaları nelerdir?

Propolis arıların kovanlarındaki mikrobu ve virüsü önlemek amacıyla bir çeşit koruma kalkanı oluşturduğu ve bal üreminin en sağlıklı şekilde yapılmasını sağlayan kimyasal bir bileşendir. Arılar kovandaki delikleri kapatarak bu deliklere çeşitli parazitlerin, mikropların, virüslerin girmesini engeller ve böylelikle kendilerini bakterilerden korumak için en büyük kalkanın oluşmasını sağlarlar. Propolis, dünyanın en ünlü antibiyotiği olarak bilinen bir arı ürünüdür.

PROPOLİS NEDİR?

Propolis, antibakteriyal, antiviral, antifungal, antioksidan, antiparazitik özelliklere sahip yapışkan ve reçinemsi bir maddedir. Propolis, bal gibi bitkilerin filiz ve tomurcuklarından toplanan bir madde olup arılar tarafından balmumu ve bazı sindiririm salgıları ile karıştırılarak kullanılır.

PROPOLİSİN FAYDALARI NELERDİR?

Propolisin faydaları saymakla bitmez. Hemen hemen her şeye iyi gelen propolis aynı zamanda oluşması muhtemel hastalıkların da önüne geçmesine yardımcı olur. Propolis çok önemli bir bitkisel şifa kaynağıdır. Kişinin hiçbir hastalığı olmasa bile daha sağlıklı olabilmek ya da var olan sağlığını koruyabilmek adına kullanması gereken doğru bir üründür.

Propolis bağışıklık sistemini destekleyici en önemli etkenlere sahiptir. Arılar kovanlarındaki oluşan balları mikroplardan korumak için propolis üretirler. İnsanların propolis kullanımı da bu şekildedir. Kişi kendi vücudunu mikroplardan korumak ve yeni oluşacak mikropların da önüne geçmek amacıyla propolis kullanabilir. Propolis;

1.Antibakteriyeldir.

2.Antiviraldir.

3.Kansere karşıdır.

4.Antioksidandır.

5.Haricen de kullanılabilir.

6.Ağız ve diş sağlığında kullanılabilir.

7.Bağışıklık sistemini güçlü derecede etkiler ve sağlamlaştırır.

PROPOLİS NASIL KULLANILIR?

Propolisin kullanım alanı oldukça geniştir. Her türlü şekilde kullanılması üzerine propolis üretilir. Örneğin; tablet, pastil, ağız spreyleri, diş macunu, şampuan gibi..

Propolis genel olarak damla şeklindedir ve günlük belirlenen damla sayısı bakımından kullanılır. Propolisin en yaygın kullanım şekli budur. Bebeklerden yetişkinlere kadar her yaş grubuna hitap eder ve kullanılabilir.