Suda doğum artık Bolu’da

Törene Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Bolu İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin Demirkol, Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, İl Sağlık Müdürlüğü yönetim başkanları, başhekimler ve çok sayıda davetli katıldı.

Bolu Milletvekili Arzu Aydın yaptığı konuşmada "Bolu ilinin sağlık alanında hiç ara vermeden; sadece Bolu ili için değil, bölgeye hizmet verecek kalitede ilimize kazandırdıkları yenilikler için başta Bolu İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin Demirkol ve başhekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Suda Doğum Ünitesi ile mutlu anneler, mutlu bebekler, mutlu nesiller olmasını temenni ediyorum." dedi.

Bolu İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin Demirkol, konuşmasında normal doğumun önemine dikkat çekerken "Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kadın Doğum Ve Çocuk Ünitesinin kendi alanında en iyilerle donatıldığını ve gelişen teknoloji ve tekniklerle donatılmaya da devam edileceğini" söyledi.

Demirkol; "Bolu'da annelerin gelişen ve ilerleyen sağlık olanaklarının en üst seviyesinde doğum hizmeti almaları gerektiğine inanıyoruz. İlimizde annelerimiz için olabilecek tüm kolaylıkları sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu anlayışla beraber çalıştığımız başkanlarıma, başhekimlerime ve sağlık çalışanı tüm ekibime teşekkür ediyorum. Suda Doğum Ünitesi Bolu için hayırlı olsun" dedi.

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. M. Mustafa Gürdal da "Hastanemize bu ünitenin kazandırılması için gerekli incelemeleri, yerinde gözlemleri ve eğitimleri Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde yaptık ve bizlere bu konuda imkan sağladıkları için hastane başhekimi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin ve beraberinde tüm yönetim ekibine; ayrıca İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin Demirkol'a bize bu fırsatı tanıdığı için nezdinizde teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından açılış yapılarak Hidroterapi Eşliğinde Travay (Suda Doğum) Ünitesi ziyaretçiler tarafından gezilerek hayırlı olsun dileklerinde bulunuldu.