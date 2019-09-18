Regl dönemi kadınlar için bazen sancılı bazen de sancısız geçer. Bu durum kişiden kişiye ve şartlara göre değişebilir. İlaç kullanmak istemeyen kadınlar adet söktürücü bitkileri kullanmayı tercih ederler. Doğal yöntemlerin her zaman daha doğru olduğu düşüncesi bilincimize yerleştiğinden internet üzerinden yapılan araştırmalar da bu yönde olur. Kişinin en iyi doktoru kendisidir sözünden yola çıkılarak yapılan tedaviler kimi zaman doğru iken kimi zaman yanlıştır. Burada dikkat edilmesi gereken şey durumun ciddiyeti ve ileri boyutta olup olmamasıdır. Peki her ay kadınların yaşadığı bu sancılı süreç için en iyi tedavi nasıl yapılır? En doğal yol olarak bilinen adet söktürücü bitkiler nelerdir? Adet söktürücü doğal yöntemler ve çaylar…

ADET SÖKTÜRÜCÜ BİTKİLER

Adet söktürücü bitkiler denilince verilebilecek en iyi karışım; bir çay kaşığı tarçın, bir çay kaşığı bal ve bir su bardağı ılık ya da sıcak su olur. Isıtılan sıcak suyun içerisine bir miktar tarçın ve bal atılıp karıştırıldığında ve bunun tüketiminde adet söktürücü etkisi kısa bir zaman sonra görülecek, etkisi çok çabuk hissedilecektir. Adet ağrısı ya da adet söktürülmesi için en etkili ve hızlı yöntem budur. Burada dikkat edilmesi gereken husus; bal ya da tarçına kişinin alerjisi olup olmadığıdır.

Adet söktürücü diğer bitkiler ise;

Dereotu

Alıç

Maydanoz

Soğan

Bu bitkiler rahmi uyardığından ve harekete geçirdiğinden ötürü adet söktürücü etkisi yüksek bitkilerdir. Aynı zamanda antioksidan içerdikleri için vücutta kan sulandırıcı etkisi vardır ve regl ağrısının da azalmasında yardımcı olur. İçeriğindeki etken maddeler sebebiyle kişiyi rahatlatır ve adet kanamasını da düzene sokar.

ADET SÖKTÜRÜCÜ ÇAYLAR

1. Biberiye çayı

Biberiye, adet söktürücü özelliğinin yanı sıra regl ağrısını azaltan ve rahimde oluşan kistlerin yok edilmesini sağlayan bir bitkidir.

1 fincan kaynar suya 1 çay kaşığı biberiye ekleyip 10 dakika demleyin.

İsterseniz çaya limon da ekleyebilirsiniz.

Adet döngünüze göre adet görmeye başlayacağınız günden birkaç gün önce biberiye çayı tüketerek adetin tam gününde başlamasını sağlayabilirsiniz.

2. Civanperçemi çayı

Pek çok ilacın etken maddesi olan civanperçemi, rahim içinin temizlenmesini sağlar, kist oluşumunu önler, rahim ağzı yaralarının tedavisine yardımcı olur.

1 bardak kaynar suya bir tutam civanperçemi koyup 10 dakika bekletin.

Acı tadı sebebiyle tüketmekte güçlük çekerseniz içerisine bal ekleyebilirsiniz.

3. Adaçayı

Adaçayı, östrojen hormonu içerir ve bu sayede zamanında adet görülmesine yardımcı olur. Oldukça etkili bir adet söktürücü olarak tanımlanan adaçayı aynı zamanda rahimde miyom ve kist oluşmasını engeller.

1 fincan kaynar suya bir tutam adaçayı ekleyip 10 dakika demleyin.

Adet dönemi yaklaşırken veya adet dönemi boyunca tüketebilirsiniz.

4. Zencefil çayı

Zencefil çayı, rahmin içini temizler ve bölgede iltihap ile kist oluşumunu önler. Ayrıca rahim ve yumurtalık kanserini de tedavi edici özelliktedir. Bal ile karıştırılarak toz formunda tüketilebileceği gibi çayı da demlenebilir.

Kabuğunu soyduğunuz taze zencefili 1 fincan sıcak suya ekleyin. 10 dakika boyunca demleyin.

Tadı acı olabilir. Tüketmekte zorlanırsanız içerisine bal ekleyebilirsiniz.

5. Kantaron çayı

Adet sancılarını hafifletip rahimde kist oluşmasını engelleyen kantaron çayı, rahim ve yumurtalık kanserlerinin tedavisinde de kullanılır.

1 fincan sıcak suya 1 tutam sarı kantaron ekleyip 10 dakika demleyin.

Kantaron çayını her gün içmek adet döngüsünün düzenlenmesi için oldukça yararlıdır.

6. Kekik çayı

Kekik çayı rahimdeki iltihaplanmayı önler ve rahim içindeki hastalıkları tedavi eder. Yemeklere eklenerek veya çayı demlenerek tüketilebilir.

1 fincan sıcak suya 1 tutam kekik ekleyip 10 dakika demleyin.

Kekik çayını adet dönemi yaklaşırken günde 3 defa tüketin.