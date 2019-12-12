Hamilelik testi ne zaman yapılır? Evde hamilelik testinde tek ve çift çizgi ne anlama gelir?

Hamile olup olmadığını saptayabilmek için iki farklı yöntem vardır. Bunlardan biri idrarda, bir diğeri ise kanda gebelik testidir. İdrarda gebelik testi; ev ortamında, eczaneden temin edilmesi mümkün hamilelik testi kiti ile yapılırken kanda gebelik testi hastane ortamında gerçekleştirilir. Her iki testin de prensibi, vücutta hamilelik ile birlikte yoğun olarak salgılanan hCG hormonunun varlığını tespit etmek üzerinedir.

Kanda gebelik testi, idrar testine göre daha garanti sonuç veren bir yöntemdir. Bununla birlikte her iki test için az da olsa yanılma payı söz konusudur. Evde gebelik testinin kullanımı son derece kolaydır. Test sonucu renk farklılığı, tek veya çift çizgi gibi semboller ile gösterilir. Sıklıkla tercih edilen tek-çift çizgi gösterimi ile sonuç veren testlerde tek çizgi (negatif) hamile değil, çift çizgi (hamile) ise hamile anlamında gelir.

Özellikle planlı gebeliklerde gebelik beklentisi ile test yapan kadınlar, test sonucunun negatif çıkması halinde sonuçtan şüphe duyuyorsa ikinci kez test yapabilir ya da daha garanti bir sonuç için kan testine başvurabilir.

HAMİLELİK NE ZAMAN ANLAŞILIR?

Erken gebelik belirtileri bazı kadınlarda döllenmenin gerçekleştiği tarihten itibaren ilk birkaç haftada ortaya çıkabilir. Fakat yine de söz konusu belirtilerin doğrudan hamilelik dolayısıyla meydana geldiğine yönelik çıkarımda bulunmak doğru olmaz. Çünkü adet öncesi dönem ve hamilelik belirtileri benzerlik gösterir.

Hamilelik belirtileri ile ilgili detaylı bilgi edinmek için buraya tıklayarak "Hamilelik belirtileri ne zaman, kaçıncı haftada başlar? Hamile olduğumu nasıl anlarım?" başlıklı içeriğimizi okuyabilirsiniz.

GEBELİK TESTİ NEDİR?

Gebelik testi, evde uygulanan ve bir çubuğa birkaç damla idrar damlatılması ile sonuç veren testler olarak tanımlanır. Söz konusu testlerin çalışma prensibi, vücutta hamilelik ile birlikte yoğun olarak salgılanan hCG hormonunu tespit etmek üzerinedir.

HAMİLELİK TESTİ NE ZAMAN YAPILIR?

Hamilelik testinden doğru sonuç alabilmek için yumurtanın sperm tarafından döllenmiş olması gerekir. Döllenmenin gerçekleşmesi ile birlikte vücutta hCG hormonu salgılanmaya başlar. Dolayısıyla evde hamilelik testini yapması gereken tarihten daha önce uygulayan kadınlar, hamile olsa dahi negatif sonuçla karşılaşabilir.

Bu noktada ilk olarak yanıtlanması gereken soru "Hamilelik testi adet gecikmesinde kaç gün sonra yapılır?" Uzmanlar, güvenilir bir sonuç için normal adet döngüsüne göre adetin gerçekleşmesi beklenen tarihten itibaren en az bir hafta beklenmesi gerektiğini söylüyor. Bu bir haftalık süreç içerisinde eğer hamilelik durumu söz konusu ise hCG hormonu yoğun olarak salgılanır. Testten doğru sonuç alabilmek için bu hormonun varlığından haberdar olmak gerekir. Dolayısıyla beklenen adet tarihinden önce yapılan testten doğru sonuç elde etmek mümkün değildir.

Hamilelik testini yaptın ve sonuç pozitif mi? O zaman buraya tıklayarak "Gebelik hesaplama: Hafta hafta hamilelik hesabı nasıl yapılır?" içeriğini inceleyebilir, hamileliğinin kaçıncı haftasında olduğunu öğrenebilirsin.

HAMİLELİK TESTİ NASIL YAPILIR?

Evde gebelik testi, uygulaması son derece kolay bir işlemdir. Yalnızca eczaneden temin edilen testin içerisinde yazılı olan talimatları okuyup uygulamak ve kısa bir süre beklemek yeterli. Yani evde hamilelik testi nasıl yapılır konusunda ek bir araştırmaya gerek yok. Kullanım talimatı testin içinde yazılı olur. Henüz testi temin etmemiş kişiler için anlatmak gerekirse evde gebelik testi uygulama adımları sırasıyla aşağıdaki gibidir:

İlk aşamada çubuğu idrarına tutman gerekiyor. Fakat bu durum testin markasına göre değişkenlik gösterir. Bazı markalarda ise idrarını bir kabın içerisinde biriktirmen ve çubuğu kabın içerisine batırman gerekebilir. Bu aşamada ne yapılması gerektiği testin kullanım talimatında yazılı olacaktır. Bu aşamada test çubuğunun normal sıcaklıkta düz bir yüzeyin üzerine bırakılması gerekir. Ardından kullanım talimatında belirtilen süre kadar bekleyerek sonuca bakılabilir. Testi günün ilk idrarı ile yapmak şart değil. Fakat son dört saat içerisinde idrara çıkılmamış olması önerilir.

İDRARDA GEBELİK TESTİ EN ERKEN NE ZAMAN BELLİ OLUR?

Son adet tarihi üzerinden geçen 7-10 günlük sürenin ardından yapılan idrarda gebelik testinden alınan yüksek ihtimalle doğru olur. Evde hamilelik testlerinin kullanım kılavuzunda test sonucuna bakmadan evvel birkaç dakika beklenmesi gerektiği yazılı olur. Buna en fazla 5 dakika gibi bir süre içerisinde hamilelik testi sonucunun elde edilebileceği söylenebilir. Dolayısıyla "Hamilelik testi kaç günde belli olur?" ve benzeri soruların yanıtını araştıran kadınlar için, test sonucu için bir ya da birkaç gün kadar uzun bir süre beklemeye gerek olmadığını söylemek mümkündür.

ÇİFT ÇİZGİ NE ANLAMA GELİR?

Hamilelik testinde çift çizgi hamileliğin başladığını gösterir. Çift çizgi hamilelik testi pozitif anlamına gelir.

TEK ÇİZGİ NE ANLAMA GELİR?

Hamilelik testinde tek çizgi hamileliğin söz konusu olmadığını gösterir. Tek çizgi hamilelik testi negatif anlamına gelir. Evde gebelik testinde elde edilen bu sonuçtan tatmin olmayan kişiler, daha garanti bir sonuç için kan testine başvurabilir.

HAMİLELİK TESTİ NE KADAR?

Hamilelik testi fiyatlarından önce anne adaylarının kafalarındaki en büyük soru işareti "En iyi gebelik testi hangisi?" Erken gebelik testi için kullanabileceği markaların hangileri olduğunu araştıran anne adayları, aynı zamanda hangilerinden daha güvenilir sonuç alabileceğini merak ediyor. Hemen her eczaneden temin edilmesi mümkün gebelik testlerinin ortalama fiyatı 5 ila 20 TL arasında.

GEBELİK TESTİ YANLIŞ ÇIKAR MI?

Evde gebelik testleri hamilelik döneminde salgılanan bir hormon olan hCG seviyesini belirleyerek hamilelik durumu ile ilgili sonuç verir. Bazı durumlarda test sonucu hCG hormonunun varlığını fark edip pozitif çıksa da sonucun yanlış olma ihtimali mevcuttur. Bu sebeple evde yapılan testin pozitif çıkması halinde bir kez de kan testi yaptırılması önerilir. Gebelik testlerinin yanlış sonuç vermesi, şu sebeplere ilişkin olabilir:

Kimyasal hamilelik

Ektopik gebelik (dış gebelik)

Kürtaj veya düşük