Gebelik hesaplama: Gebelik haftası hesaplama nasıl yapılır?

Pek çok anne adayı, hamile kaldığı tarihi tam olarak bilemiyor. Buna bağlı olarak da "Kaç haftalık hamileyim?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Genel olarak son adet döneminin ilk günü, hamileliğin başlangıcı olarak kabul edilir. Bu yüzden hamilelik hesabı, son adet tarihine göre yapılır. Son adet tarihine gebelik hesaplama işleminde, şu anki tarihten son adet tarihi çıkartılır ve sonuç yediye bölünür. Çıkan sonuç gebelik haftasını temsil eder. Bu işlemi detayları ile anlatıp örnek üzerinden daha kolay anlaşılmasını sağladık.

HAMİLELİK HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Anne adaylar ne zaman doğum yapacaklarını öğrenmek için gebelik hesaplama işleminin nasıl yapıldığını öğrenmek istiyor. Hamileliğin başlangıcı, son adet döneminin ilk günü olarak kabul edilir. Hesaplama ise şu anki tarihten son adetin ilk günü çıkarıldıktan sonra çıkan sonucun 7'ye bölünmesi ile yapılır.

Hamilelik haftası hesaplama aracı şu mantıkla çalışır:

Şu anki tarih - Son adet döneminin ilk günü / 7 = Hamilelik haftası

Gebelik Hesaplama Cetveli

Gebelik Hesaplama Cetveli Kaç Haftalık Gebelik Kaç Aylıktır? Kaç Haftalık Hamileyim? Kaç Aylık Hamileyim? Hangi Trimester? 1 - 4 Haftalık Gebelik Kaç Aylık? 1 Aylık 1. Trimester 5 - 8 Haftalık Gebelik Kaç Aylık? 2 Aylık 1. Trimester 9 - 13 Haftalık Gebelik Kaç Aylık? 3 Aylık 1. Trimester 14 - 17 Haftalık Gebelik Kaç Aylık? 4 Aylık 2. Trimester 18 - 21 Haftalık Gebelik Kaç Aylık? 5 Aylık 2. Trimester 22 - 26 Haftalık Gebelik Kaç Aylık? 6 Aylık 2. Trimester 27 - 30 Haftalık Gebelik Kaç Aylık? 7 Aylık 3. Trimester 31 - 35 Haftalık Gebelik Kaç Aylık? 8 Aylık 3. Trimester 36 - 40 Haftalık Gebelik Kaç Aylık? 9 Aylık 3. Trimester

DOĞUM HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Doğum hesaplama işlemi için iki farklı yöntem mevcut. "Ne zaman doğum yapacağım?" diye merak eden kadınlar bu yöntemlerden biri uygulayarak aldıkları sonuca göre muhtemel doğum tarihini öğrenebilir. Bu yöntemlerin ilkinde son adet döneminin ilk gününden itibaren 280 gün sayılır. Çıkan sonuç muhtemel doğum tarihini ifade eder.

İki yöntemde ise son adet döneminin ilk gününde 3 ay geriye gidilir. Çıkan sonuca 7 eklenir.