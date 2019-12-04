Hamilelik belirtileri ne zaman, kaçıncı haftada başlar? Hamile olduğumu nasıl anlarım?

Bazı kadınlar PMS (adet öncesi dönem) belirtileri ile hamilelik belirtilerini karıştırabiliyor. Bu sebeple gebelik testi yaptırmak yerine yaşadığı olağan dışı durumların regl öncesi semptomlar olarak değerlendiriyor. Hamilelik belirtileri nelerdir sorusunun ilk yanıtı elbette ki adet gecikmesi. Fakat adet gecikmesi de, tek başına hamileliğin varlığını işaret eden bir belirti değil. Gebe kalmayı planlayan kadınlar ilk birkaç günlük regl gecikmesinin ardından "Hamile miyim? Kaç haftalık hamileyim?" soruları ile baş başa kalıp hekime başvursa ya da gebelik testi yaptırma yoluna gitse de bu gecikmenin altında stres, hava değişimi, kullanılan ilaçlara karşı vücudun gösterdiği reaksiyon, kilo kaybı gibi faktörler yatıyor olabilir. Dolayısıyla adet gecikmesinin hamilelik belirtisi olarak değerlendirilebilmesi için diğer belirtilerin de adet gecikmesine eşlik ediyor olması ve gecikmenin en az 1 hafta sürmesi gerekir.
Adet gecikmesinin nedenleri nelerdir? Adet düzensizliğine sebep olan faktörler
Anne adaylarının gebeliğin ilk haftasından son günlerine kadar çeşitli belirtileri ile karşılaşması mümkün. Gebeliğin ilk haftalarında daha hafif şiddette kendini gösteren belirtiler, ilerleyen dönemlerde farklı boyutlarda etkisini gösterebilir. Bu belirtilerin etkisi, anne adayının ve bebeğin sağlık durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterir. İlk 2 ay içerisinde varlık gösteren belirtiler genelde vücuttaki hormonal değişiklikler ile ilişkilendirilir. Çünkü yumurtanın rahimde döllenerek bebeğe dönüşmesi için vücutta bazı hormonların salgılanması gerekir. HCG, östrojen ve progesteron olarak bilinen bu özel hormonlar, anne adayının vücudunda doğum anına kadar pek çok görevi üstlenir. Söz konusu hormonların normalden daha farklı bir şekilde salgılanması ise çeşitli psikolojik ve fizyolojik belirtilerin gözlemlenmesine sebep olur. Hamileliğin ilk haftalarından başlayarak son günlere kadar ortaya çıkan hamilelik belirtileri şu şekilde sıralanabilir:
Hamileliğin ilk haftalarında yumurtalıklarda ve rahimde çeşitli değişimler yaşanır. Öncelikle hamilelik döneminin ilk aşaması olan implantasyon dönemi başlar ve ilk belirtiler de implantasyon döneminde ortaya çıkar. Bu süreçte döllenen yumurta rahim duvarına yerleştiği için, implantasyon, yani tutunma kanamaları görülür. Söz konusu kanamalar genellikle lekelenme şeklinde olur ve 2 hafta süresince herhangi bir dönemde ortaya çıkabilir. Bu kanamaların ardından da psikolojik belirtiler ortaya çıkar. İmplantasyon döneminde anne adayı çok öfkeli, huzursuz, duygusal olur, ancak bu durum zamanla dengelenir. Bu bağlamda aslında hamilelik belirtileri döllenmeyle oluşan embriyonun rahme tutunmasıyla başlar. Ancak çoğunlukla adet gecikmesi yaşanıncaya kadar kadınlar, yaşadıkları şikayetlerin hamilelikten kaynaklandığını bilmezler.
Yukarıda bahsettiğimiz hamilelik belirtilerini yaşıyor ve hamile olup olmadığını mı öğrenmek istiyorsun? Genellikle kadınların hamile olduklarını tespit edebilmek için ilk başvurdukları yöntem evde hamilelik testi. Bununla birlikte hekime başvurup gerekli tetkiklerin yaptırılması ve yaşanan belirtilerin gebelik dolayısıyla ortaya çıkıp çıkmadığı da tespit edilebilir.
Evde hamilelik testi nasıl yapılır?