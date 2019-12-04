Hamilelik belirtileri ne zaman, kaçıncı haftada başlar? Hamile olduğumu nasıl anlarım?

Bazı kadınlar PMS (adet öncesi dönem) belirtileri ile hamilelik belirtilerini karıştırabiliyor. Bu sebeple gebelik testi yaptırmak yerine yaşadığı olağan dışı durumların regl öncesi semptomlar olarak değerlendiriyor. Hamilelik belirtileri nelerdir sorusunun ilk yanıtı elbette ki adet gecikmesi. Fakat adet gecikmesi de, tek başına hamileliğin varlığını işaret eden bir belirti değil. Gebe kalmayı planlayan kadınlar ilk birkaç günlük regl gecikmesinin ardından "Hamile miyim? Kaç haftalık hamileyim?" soruları ile baş başa kalıp hekime başvursa ya da gebelik testi yaptırma yoluna gitse de bu gecikmenin altında stres, hava değişimi, kullanılan ilaçlara karşı vücudun gösterdiği reaksiyon, kilo kaybı gibi faktörler yatıyor olabilir. Dolayısıyla adet gecikmesinin hamilelik belirtisi olarak değerlendirilebilmesi için diğer belirtilerin de adet gecikmesine eşlik ediyor olması ve gecikmenin en az 1 hafta sürmesi gerekir.

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HAMİLELİK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Anne adaylarının gebeliğin ilk haftasından son günlerine kadar çeşitli belirtileri ile karşılaşması mümkün. Gebeliğin ilk haftalarında daha hafif şiddette kendini gösteren belirtiler, ilerleyen dönemlerde farklı boyutlarda etkisini gösterebilir. Bu belirtilerin etkisi, anne adayının ve bebeğin sağlık durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterir. İlk 2 ay içerisinde varlık gösteren belirtiler genelde vücuttaki hormonal değişiklikler ile ilişkilendirilir. Çünkü yumurtanın rahimde döllenerek bebeğe dönüşmesi için vücutta bazı hormonların salgılanması gerekir. HCG, östrojen ve progesteron olarak bilinen bu özel hormonlar, anne adayının vücudunda doğum anına kadar pek çok görevi üstlenir. Söz konusu hormonların normalden daha farklı bir şekilde salgılanması ise çeşitli psikolojik ve fizyolojik belirtilerin gözlemlenmesine sebep olur. Hamileliğin ilk haftalarından başlayarak son günlere kadar ortaya çıkan hamilelik belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

Adet gecikmesi

Göğüslerin hassaslaşması

Meme uçların hassasiyet

Baş dönmesi ve bayılma

Mide bulantısı ve kusma

Halsizlik ev yorgunluk

Aşerme

Koku hassasiyeti

Sırt ve bel ağrısı ile birlikte karın bölgesinde şişkinlik

Vajinal akıntı

Yerleşme kanaması

Dış gebelik

Meme uçlarının koyu bir renk alması

Vücut sıcaklığının yükselmesi

HAMİLELİK BELİRTİLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Hamileliğin ilk haftalarında yumurtalıklarda ve rahimde çeşitli değişimler yaşanır. Öncelikle hamilelik döneminin ilk aşaması olan implantasyon dönemi başlar ve ilk belirtiler de implantasyon döneminde ortaya çıkar. Bu süreçte döllenen yumurta rahim duvarına yerleştiği için, implantasyon, yani tutunma kanamaları görülür. Söz konusu kanamalar genellikle lekelenme şeklinde olur ve 2 hafta süresince herhangi bir dönemde ortaya çıkabilir. Bu kanamaların ardından da psikolojik belirtiler ortaya çıkar. İmplantasyon döneminde anne adayı çok öfkeli, huzursuz, duygusal olur, ancak bu durum zamanla dengelenir. Bu bağlamda aslında hamilelik belirtileri döllenmeyle oluşan embriyonun rahme tutunmasıyla başlar. Ancak çoğunlukla adet gecikmesi yaşanıncaya kadar kadınlar, yaşadıkları şikayetlerin hamilelikten kaynaklandığını bilmezler.

HAMİLE OLDUĞUNU NASIL ANLARSIN?

Yukarıda bahsettiğimiz hamilelik belirtilerini yaşıyor ve hamile olup olmadığını mı öğrenmek istiyorsun? Genellikle kadınların hamile olduklarını tespit edebilmek için ilk başvurdukları yöntem evde hamilelik testi. Bununla birlikte hekime başvurup gerekli tetkiklerin yaptırılması ve yaşanan belirtilerin gebelik dolayısıyla ortaya çıkıp çıkmadığı da tespit edilebilir.

Evde hamilelik testi nasıl yapılır?

Hamilelik testi öncesi 1. aşama: Öncelikle herhangi bir eczaneden hamilelik testi satın almanız gerekiyor. Eczaneden satın alacağınız testin hangisi olacağına karar verirken, eczacının size tavsiye ettiği testi satın almanızda fayda var. Öte yandan kutunun üzerinde yazılı olan son kullanma tarihini de kontrol etmeniz, kutuda aşınma veya hasar gibi durumlar olmadığından emin olmanız gerekir. Hamilelik testi öncesi 2. aşama: Hamilelik testini, en doğru sonucu alacağını düşündüğünüz zaman diliminde satın alıp uygulamaya çalışın. Uzmanların hemfikir olduğu görüşe göre; evde yapılan hamilelik testlerinin uygulama zamanının, adet gecikmesinin yaklaşık 1 hafta sonrasında olması gerektiği belirtiliyor. Hamilelik testi öncesi 3. aşama: Hamilelik testi kutusunun üzerinde yazan talimatları dikkatlice okuyun. Bu testlerin çoğu hemen hemen aynı talimatları içerse de bazı markalarda farklılıklar söz konusu olabilir. Hamilelik testi öncesi 4. Aşama: Hamilelik testinden çıkacak sonuca kendinizi hazırlayın. Sonuca karşı psikolojik olarak kendinizi hazır hissettiğinizde testi uygulayın. Evde yapılan gebelik testleri bazı durumlarda sinir bozucu bir deneyim halini alabilir, bu testi uygularken endişeye kapılabilirsiniz. Hamilelik testi uygulama: Kendine kendine hamilelik testi uygulamak isteyen kadınlar, evde gebelik testini şu şekilde uygulamalıdır; bir miktar idrar, test çubuğundaki işaretli kısma damlatılır ve beş dakika kadar beklenir. Ardından çubuk kontrol edilir. Tek çizgi negatif, yani hamile değil; çift çizgi ise pozitif, yani hamile anlamına gelir.