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Soğuk algınlığında bu besinlerden uzak durun…

Histamini arttıran besinler nelerdir? Hastalıklardan korunmak için tüketilmesi gereken besinleri biliyoruz. Fakat döneminde hangi besinlerden uzak durmamız gerektiğini bilmiyoruz. Eski peynir, çikolata gibi besinlerin iyileşmeyi yavaşlattığını belirten Diyetisyen Aslıhan Altuntaş, soğuk algınlığında hangi besinlerden uzak durulması gerektiğini sıraladı. İşte iyileşmeyi yavaşlatan besinler…

Giriş Tarihi: 12.12.2019 11:04 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019 11:10
Soğuk algınlığında bu besinlerden uzak durun…

ESKİ PEYNİRLER: Histamini arttıran besinlerin başında gelir. Hastalıklardan korunmak için histamini arttıran besinlerden uzak durmak gerekir. Eski peynirlerin histamin oranı fazladır. Yeni ve pastorize peynirler tercih edilmelidir.

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Soğuk algınlığında bu besinlerden uzak durun…
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