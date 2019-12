B kan grubu kişiler hangi besinleri tüketmeli? İşte B kan grubuna göre zararlı ve faydalı yiyecekler…

B kan grubu strese karşı mücadele etmede çok başarılıdır keyfine oldukça düşkündür. Gece yemek yemeyi çok severler. Hayatı gece yaşamayı severler. Kolay kolay kimse rahatlarını bozamaz.

Olumsuz yönleri ise; Dağınık, dalgın ve zor karar verirler.

En avantajlı yönleri sindirim sistemi çok güçlüdür. Bundan dolayı tüm hastalıklara karşı dirençlidirler. Kendileriyle başbaşa kalmaktan oldukça keyif alırlar.

NE YEMELİ, NE YEMEMELİ

B kan grubu bünyesinde mısır, karabuğday ve buğday ürünleri sindirim sistemini ve metebolizmayı yavaşlatarak kanda yoğun olarak atıklar oluşturur. Bu atıklar zamanla artarak hipoglisemiye ,obeziteye ve konsantrasyon bozukluklarına yol açar.

Kronik yorgunluğuna karşı meyan kökü çayı sizler için şifadır. Keten tohumu ve keten tohumu yağı sindirim sisteminiz için oldukça faydalıdır.Ömür buyu bir kez dahi tavuk yeseler sindiremezler. Zencefil,nane,yeşil çay metebolizmanıza çok faydalıdır.

YATKIN OLDUĞU HASTALIKLAR

B kan grubunun bağışıklık sistemi güçlü enzimlere sahip olduğu için bütün hastalıkların üstesinden gelecek güce sahiptir.

En zayıf sistemi üriner sistemidir.

Sık sık idrar yolu enfeksiyonu yakalanırlar.

Bağışıklık sistemi ve ve sindirim sistemi çok güçlü olmasına rağmen Multpl Skleroz(MS),Cilt Hastalıkları(sedef egzema,kaşıntı),Kronik Yorgunluk ve hipoglisemiye yatkınlıkları vardır.

Bakteri enfeksiyonları ve iltihabi hastalıklara karşı zayıf bir gruptur.

Tip 1 diabet, kabızlık ,mide ülseri, idrar yolu hastalıkları, kronik sinüzit, çocuk felci hastalıklarına karşı yatkınlıkları vardır.

Hafıza zayıflığı, unutkanlık, konsantrasyon bozukluğu ve damar tıkanıklıklarına neden olacağından dolayı buğday (tip 405,550)ve kimyasal içerikli ve genetiği değişmiş ürünlerden uzak durun.

FAYDALI OLAN YİYECEKLER

Et ürünleri: Koyun,kuzu,keçi,hindi,tavşan ve yabani et,alabalık,sardalya,kırmızı levrek,mezgit,morina,havyar,bey balığı.

Süt ürünleri: Yoğurt,doğal süt,doğal beyaz peynir,eski kaşar peynir,mozeralla,koyun ve keçi sütü ve peyniri.

Yağlar: Zeytinyağı,içyağı/kuyruk yağı

Karbonhidratlar: Yulaf ve çeşitleri, pirinç ve çeşitleri, doğal buğday ve çeşitleri

Sebzeler: Patlıcan, kereviz, kırmızı pancar, havuç, her çeşit lahana, karnabahar, patates,her biber,kara hindiba,maydanoz ve her tür yeşillik.

Bakliyatlar: Yeşil mercimek

Meyveler: Erik,karpuz,muz,üzüm,incir,vişne,kiraz,frenk üzümü,şeftali,turunçgiller(mandalina,portakal,greyfurt,limon)

Kuruyemişler: Ceviz

Baharatlar: Kimyon,çemen,pulbiber,köri,reyhan(fesleğen),magnezyum sülfat(İngiliz tuzu)kişniş.

İçecekler: Papatya,kekik,lavanta,horozibiği,nane,yeşil çay.

Diğerleri: Halis bal,pekmez,taze yumurta

YENİLEBİLECEK OLANLAR

Et ürünleri: Her et (tavuk ve kaz hariç)

Süt ürünleri: Tereyağı,kaymak

Karbonhidratlar: Arpa ve ürünleri

Bakliyatlar: Barbunya,beyaz fasulye,inci fasulye,yeşil fasulye

Baharatlar: Sinameki,keçi boynuzu,nane,anason,kakao,nöbet şekeri,keten tohumu,kekik

Kuruyemişler: Tatlı badem

Sebze ve meyveler: Mantar,kabak.zararlılara girmeyen her meyve sebze,kestane

ZARARLI OLAN YİYECEKLER

Deniz hayvanları,tavuk ve kaz eti,her mercimek,nohut,yer fıstığı,antep fıstığı,ayçiçeği çekirdekleri,susam ve ürünleri,mısır ve ürünleri,çavdar ve ürünleri,kara buğday ve ürünleri,enginar,aloevera,Hindistan cevizi,her sıvıyağ(zeytinyağı,keten yağı hariç),kara biber,beyaz biber,domates salçası,soya sosu,tarçın.

Not: Sağlıklı insanlar zararlılara giren yiyecek ve içecekleri,doğal ve genetiği değiştirilmemiş ise ara sıra(iyileşme süresince değil) ölçülü olarak tüketebilirler.

HERKES İÇİN ZARARLI OLAN YİYECEKLER

Hazır dondurma,genetiği değiştirilmiş buğday ve ürünleri (bilhassa tip 405-550),genetiği değiştirilmiş mısır ve ürünleri,genetiği değiştirilmiş Amerikan soyası,rafine ve hidrojenize edilmiş sıvı yağlar,margarinler,kavrulmuş ve bekletilmiş kuru yemiş,ketçap,kimyasal sirkeler(beyaz sirke ruhu ürünleri),bayat yiyecekler,önceden pişirilip ısıtılmış yiyecekler,dondurma,sakız,hazır katkılı yiyecek ve içecekler,tatlandırıcılar,genetiği değiştirilmiş buğday ve mısır nişastası,glikoz,früktoz,katkılı piyasa zeytinleri,katkılı hazır turşular,her türlü fabrika işlemi görmüş ambalajlı ürünler (çaylar,zeytinler,salçalar).