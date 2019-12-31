B kan grubu kişiler hangi besinleri tüketmeli? İşte B kan grubuna göre zararlı ve faydalı yiyecekler…

B kan grubu strese karşı mücadele etmede çok başarılıdır keyfine oldukça düşkündür. Gece yemek yemeyi çok severler. Hayatı gece yaşamayı severler. Kolay kolay kimse rahatlarını bozamaz.
Olumsuz yönleri ise; Dağınık, dalgın ve zor karar verirler.
En avantajlı yönleri sindirim sistemi çok güçlüdür. Bundan dolayı tüm hastalıklara karşı dirençlidirler. Kendileriyle başbaşa kalmaktan oldukça keyif alırlar.
NE YEMELİ, NE YEMEMELİ
B kan grubu bünyesinde mısır, karabuğday ve buğday ürünleri sindirim sistemini ve metebolizmayı yavaşlatarak kanda yoğun olarak atıklar oluşturur. Bu atıklar zamanla artarak hipoglisemiye ,obeziteye ve konsantrasyon bozukluklarına yol açar.
Kronik yorgunluğuna karşı meyan kökü çayı sizler için şifadır. Keten tohumu ve keten tohumu yağı sindirim sisteminiz için oldukça faydalıdır.Ömür buyu bir kez dahi tavuk yeseler sindiremezler. Zencefil,nane,yeşil çay metebolizmanıza çok faydalıdır.
YATKIN OLDUĞU HASTALIKLAR
FAYDALI OLAN YİYECEKLER
Et ürünleri: Koyun,kuzu,keçi,hindi,tavşan ve yabani et,alabalık,sardalya,kırmızı levrek,mezgit,morina,havyar,bey balığı.
Süt ürünleri: Yoğurt,doğal süt,doğal beyaz peynir,eski kaşar peynir,mozeralla,koyun ve keçi sütü ve peyniri.
Yağlar: Zeytinyağı,içyağı/kuyruk yağı
Karbonhidratlar: Yulaf ve çeşitleri, pirinç ve çeşitleri, doğal buğday ve çeşitleri
Sebzeler: Patlıcan, kereviz, kırmızı pancar, havuç, her çeşit lahana, karnabahar, patates,her biber,kara hindiba,maydanoz ve her tür yeşillik.
Bakliyatlar: Yeşil mercimek
Meyveler: Erik,karpuz,muz,üzüm,incir,vişne,kiraz,frenk üzümü,şeftali,turunçgiller(mandalina,portakal,greyfurt,limon)
Kuruyemişler: Ceviz
Baharatlar: Kimyon,çemen,pulbiber,köri,reyhan(fesleğen),magnezyum sülfat(İngiliz tuzu)kişniş.
İçecekler: Papatya,kekik,lavanta,horozibiği,nane,yeşil çay.
Diğerleri: Halis bal,pekmez,taze yumurta
YENİLEBİLECEK OLANLAR
Et ürünleri: Her et (tavuk ve kaz hariç)
Süt ürünleri: Tereyağı,kaymak
Karbonhidratlar: Arpa ve ürünleri
Bakliyatlar: Barbunya,beyaz fasulye,inci fasulye,yeşil fasulye
Baharatlar: Sinameki,keçi boynuzu,nane,anason,kakao,nöbet şekeri,keten tohumu,kekik
Kuruyemişler: Tatlı badem
Sebze ve meyveler: Mantar,kabak.zararlılara girmeyen her meyve sebze,kestane
ZARARLI OLAN YİYECEKLER
Deniz hayvanları,tavuk ve kaz eti,her mercimek,nohut,yer fıstığı,antep fıstığı,ayçiçeği çekirdekleri,susam ve ürünleri,mısır ve ürünleri,çavdar ve ürünleri,kara buğday ve ürünleri,enginar,aloevera,Hindistan cevizi,her sıvıyağ(zeytinyağı,keten yağı hariç),kara biber,beyaz biber,domates salçası,soya sosu,tarçın.
Not: Sağlıklı insanlar zararlılara giren yiyecek ve içecekleri,doğal ve genetiği değiştirilmemiş ise ara sıra(iyileşme süresince değil) ölçülü olarak tüketebilirler.
HERKES İÇİN ZARARLI OLAN YİYECEKLER
Hazır dondurma,genetiği değiştirilmiş buğday ve ürünleri (bilhassa tip 405-550),genetiği değiştirilmiş mısır ve ürünleri,genetiği değiştirilmiş Amerikan soyası,rafine ve hidrojenize edilmiş sıvı yağlar,margarinler,kavrulmuş ve bekletilmiş kuru yemiş,ketçap,kimyasal sirkeler(beyaz sirke ruhu ürünleri),bayat yiyecekler,önceden pişirilip ısıtılmış yiyecekler,dondurma,sakız,hazır katkılı yiyecek ve içecekler,tatlandırıcılar,genetiği değiştirilmiş buğday ve mısır nişastası,glikoz,früktoz,katkılı piyasa zeytinleri,katkılı hazır turşular,her türlü fabrika işlemi görmüş ambalajlı ürünler (çaylar,zeytinler,salçalar).