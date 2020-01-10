Sıtma paraziti hastalığı neden olur, Onyekuru'nun yakalandığı sıtma paraziti hastalığı nedir?

Süper Lig takımlarından Galatasaray'da son dakika Henry Onyekuru gelişmesi yaşanıyor! Sarı-kırmızlı kulübün resmi internet sitesi üzerinde yaptığı duyuruda Nijeryalı oyuncu Henry Onyekuru'nun sıtma hastalığına yakalandığını ve tedavi altına alındığı belirtildi. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar genç oyuncunun yakalandığı sıtma paraziti hastalığının ne olduğunu ve neden olduğunu merak ederek arama motorlarında yoğun olarak Sıtma paraziti hastalığı nedir ve neden olur? Şeklinde sorularla araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor. Peki, Sıtma paraziti hastalığı nedir, neden olur? İşte tüm bilgiler…

SITMA PARAZİTİ HASTALIĞI NEDİR VE NEDEN OLUR?

Galatasaraylı oyuncu Henry Onyekuru'nun yakalandığı Sıtma paraziti hastalığına ilişkin tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar…

SITMA PARAZİTİ HASTALIĞI NEDİR?

Sıtma, Plazmodium adı verilen, tek hücreli ve hücre içi parazit ile oluşan bulaşıcı bir hastalıktır. Parazit, esas olarak, karaciğer hücrelerini ve alyuvarları tutar. İnsan kanı ile beslenen sivrisinekler tarafından, hasta ya da paraziti taşıyan insandan alınarak sağlam insanlara taşınır ve onları da hastalandırır.

Sıtma parazitinin; vivax, malariae, falsiparum ve ovale olmak üzere dört ayrı türü vardır. Bunlardan vivax, üç günde bir nöbet veren (tersiyana sıtması) türdür. Ölümcüllüğü en az olan sıtmayı yapar. Bu nedenle de, benign sıtma olarak da adlandırılır. Türkiye'de yerli olarak görülen tür de bu türdür.

BULAŞTIRICILK SÜRESİ

Hastalık belirtileri bulunsun ya da bulunmasın, kanında parazit taşıyan kişiler sıtmayı etrafına bulaştırırlar. Bu nedenle de, Sıtmada bulaştırıcılık süresi kişinin kanında parazit bulunduğu süre kadardır. Kişilerin kanında parazitin bulunma süresi ise, parazit türü ve tedavi durumuna göre değişir. Tedavi edilmeyen Vivax olgularında, kanda parazit varlığı, ortalama, bir buçuk yıl kadar sürer. Bazen bu süre daha uzun olup, beş yıla dek sürebilmektedir.

HASTALIK BELİRTİLERİ

Hastalığa yakalanan kişilerin yakınmaları, sıtmanın türüne göre, bazı farklılıklar gösterir. Tüm türlerde ortak olan belirtiler; yüksek ateş, üşüme -

titreme ve bol terdir. Bu belirtilere kusma ve ishal eşlik edebilir. 3 Parazitin karaciğer hücrelerinde üremesi sırasında, genellikle, hiçbir belirti yoktur. Kuluçka süresinin sonunda ve parazitin karaciğerden kana döküldüğü sırada, iki ile dört gün kadar süren, bir prodromal dönem geçirilir. Bu dönemde, tipik sıtma belirti ve nöbetleri yoktur. Ateş düzensiz aralıklarla yükselir düşer veya devamlıdır. Hastada halsizlik, kırıklık, iştahsızlık, baş - kas - eklem ağrıları gibi nonspesifik enfeksiyon belirtileri görülür.

Prodramal dönemin sonunda ve parazitin alyuvarlara yerleşmesi tamamlandıktan sonra, düzenli olarak yineleyen nöbetler dönemi başlar. Parazit türüne göre, üç ya da dört günde bir tekrarlayan klasik sıtma nöbetleri , üç evreden oluşur:

1) Üşüme - Titreme ( soğuk ) Evresi :

Hasta üşür ve titrer, dişleri birbirine vurur. Hastanın örtünmesine karşın üşüme ve titreme önlenemez. Bu evrede, cilt soluk, uçlar ( parmaklar, dudak ) siyanozedir. Nabız zayıflar, tansiyon düşer. Baş ağrısı, mide bulantısı yaygın görülen belirtilerdendir. Nöbetin bu evresi yarım ile iki saat kadar sürer.

2) Yüksek Ateş ( sıcak ) Evresi :

Hastanın üşümesi titremesi kaybolur ve ateş 40 - 41 dereceye yükselir. Buna bağlı olarak; hastanın yüzü kırmızı,

solunumu sık, nabzı hızlı ve tansiyonu yüksektir. Genellikle huzursuzluk vardır. Nöbetin bu evresi, iki ile yedi saat kadar sürer.

3) Terleme Evresi :

Yüksek ateş evresi sonunda, hastanın önce başından başlayıp sonra tüm vücudunu kaplayan, yoğun bir terleme görülür. Zamanla ateş düşer ve buna bağlı belirtiler kaybolarak ( nabzın ve solunumun normale dönmesi, huzursuzluğun kaybolması gibi ) hasta rahatlar ve çoğunlukla uykuya dalar. Bu evre, iki dört saat kadar sürer. Evre sonunda ateş tamamen normale döner .