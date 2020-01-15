Dr. Ender Saraç: "Kahvaltı en önemli öğündür, vazgeçmeyelim"

Dr. Mehmet Öz'ün, "kahvaltı yapmaya gerek olmadığı ve acıkmadan yememek gerektiği" şeklinde ifadeleri bulunduğu belirtilerek değerlendirmesinin sorulması üzerine Saraç, acıkmadan yememe kısmına katıldığını söyledi.

Saraç, şu görüşleri paylaştı:

"Bizim Türk toplumunda, hatta bütün dünyada kahvaltı en önemli öğündür. Bir deyiş var, 'Kahvaltıyı kral gibi, öğlen yemeğini prens gibi, akşam yemeğini fakir gibi yiyin' diye. Ben buna katılıyorum. Kahvaltı günün en önemli öğünü. Ama dikkat etmek lazım, klasik Türk kahvaltısı, hamur işleri, ekmekler, simitler, poğaçalar, börekler değil, daha çok protein ağırlıklı. Yumurta, belki bir parça çökelek gibi az yağlı, bol 'D' vitaminli, kalsiyumlu bir peynir. Bol yeşillik, üstüne limon sıkarak, olmazsa olmazımız zeytinyağımız, bazen köy tereyağımız, ekşi maya ile mayalanmış tam tahıllı ekmeğimiz, bir dilim kadar. Yanında da alkali bitki çayı, tercihim yeşil çaydır ama klasik Türk çayı da olur şekersiz olmak şartıyla. Bir tatlı kaşığı da bal veya tahin pekmez, şahane, sağlıklı güzel bir kahvaltıdır. Bence kahvaltıdan vazgeçmeyelim."

"BEN KAHVALTI YAPARIM NE KİLO ALIRIM NE DE HASTA OLURUM."

Kahvaltı yapıp yapmadığı sorulan Saraç, kahvaltı yaptığını, tam tahıllı bir dilim ekmek, zeytin, zeytinyağı, az yağlı çökelek, taze karış, yeşillik ve bir tatlı kaşığı bal yediğini belirtti. Saraç, "Ben kahvaltı yaparım ne kilo alırım ne de hasta olurum." diye konuştu. Hamur işi, şeker olan bir kahvaltıdan bahsetmediğini dile getiren Saraç, haftada iki kez, özellikle kışın tarhana, mercimek çorbalı kahvaltıyı da önerdiğini bildirdi.

Saraç, bir gazetecinin, günde kaç öğün yemek yenmesi gerektiğini sorması üzerine, kendisine göre iki öğün beslenilebileceğini ifade etti. Gecikmiş bir kahvaltı, erken bir akşam yemeği ve 16 saat açlığa katıldığını dile getiren Saraç, ramazan orucunda bunun yapıldığını ve bir öğünün çıkarılabileceğini vurguladı. Saraç, akşam yemeğini kışın saat 18.30-19.00, yazın da 19.30-20.00'den sonra yememek gerektiğini belirtti.