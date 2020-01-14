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Dünyaca ünlü doktordan şaşırtan açıklaması!

Dünyaca ünlü doktor , verdiği bir röportajda kahvaltının gereksiz olduğunu ve yasaklanması gerektiğini söyledi. Öz, kahvaltının günün en önemli öğünü olduğu yönünde çıkan dayatmaların ise tamamen reklam aldatmacası olduğunu belirtti.

Giriş Tarihi: 14.1.2020 15:15 Güncelleme Tarihi: 14.1.2020 15:25
Dünyaca ünlü doktordan şaşırtan kahvaltı açıklaması!

ABD'deki televizyon programlarında sıkça boy gösteren Dr. Mehmet Öz, verdiği röportajda kahvaltının 'gereksiz' olduğunu belirtti.

Öz, yaptığı açıklamada "Bence 2020'de yapılacak ilk şeylerden biri kahvaltıyı yasaklamak olmalı. Kahvaltı yapmamız gerektiğini düşünmüyorum, bu bir reklam aldatmacası. Ne yazık ki onlarca yıldır bu konudaki dogmaların birçoğu reklamlardan çıktı ve bunlar aslında sağlığımız hakkındaki gerçeklere dayanmıyordu" ifadelerini kullandı. Öz, yapılacak en akıllıca şeyin kahvaltıyı tamamen hayatımızdan çıkarmak olduğunu dile getirdi.

Pek çok insanın sabah uyandığında yaptığı ilk şeyin aç olmasa bile 'kahvaltı yapmak' olduğunu belirten Dr. Mehmet Öz, bunun yerine haftanın her günü 'brunch' yapmanın çok daha sağlıklı olduğunu söyledi. Sabahları açlık yaşayanlar hakkında da konuşan Öz, bu durumun muhtemelen bir anda yemek yemeyi kesmek nedeniyle olduğunu kaydetti. Dr. Öz, gece yenen kızartma gibi yüksek karbonhidratlı besinlerin de açlıkta etkili olduğunun altını çizdi.

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Dünyaca ünlü doktordan şaşırtan kahvaltı açıklaması!
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