Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürünler listesini açıkladı! 74 firma ve 99 hileli ürün açıklandı

Gelen son dakika haberine göre Bingöl Üniversitesi'nin Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda Bakan Pakdemirli Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hileli ürünler satan markaların ifşa edileceğini duyurdu. Yapılan gıda denetimlerinin devam ettiğini bildiren Bakan bu gece saatlerinden itibaren resmi site üzerinden tam 74 markanın ifşa edileceğini bildirdi. Bunun üzerine ise insan sağlığını hiçe sayarak ürettikleri ürünlerde hileli maddeler kullanan bu markalar ile Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürünler listesi milyonlarca vatandaş tarafından merak konusu haline geldi. Ülkemizde gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda yapılan taklit ve tağşişin önlenmesi için çalışmalarını sürdüren Tarım ve Orman Bakanlığı hile yapan firmalar 2020 listesini açıkladı. İşte gelen son dakika haberine ilişkin tüm detaylar ve ifşa edilen 74 marka…

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI HİLE YAPAN FİRMALAR 2020 li

Ülkemizde gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı çalışmalarına devam ediyor. Büyük bir titizlikle yürütülmekte olan denetimlerin sonucunda Bakanlık 74 markayı ifşa ettiğini duyurdu.

İşte hileli ürünler listesi...