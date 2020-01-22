Japonya’dan corona virüsü açıklaması

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren corona virüsü ile ilgili Japonya'dan açıklama geldi. Çin'de bu ay başlayacak yeni yıl tatili vesilesiyle Japonya'da Çinli turist endişesine yol açan virüs ile ilgili konuşan Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga, ülkenin olası bir salgını önlemek için gerekli adımları atmaya devam edeceğini söyledi. Japonya'nın hazırlıklı olması gerektiğini belirten Suga, hükümetin ülke girişlerinde sağlık taramaları yapacağını da sözlerine ekledi. Suga, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) konuyla ilgili toplantısının ardından, hükümetin gelişmeleri izleyerek gerekli tedbirleri alacağını ifade etti.

Dünyayı tehdit eden gizemli virüs: Corona Virüsü

JAPONYA'DA ENDİŞE HAKİM

Çin'de ortaya çıkan ve 2019-nCoV adı verilen corona virüsü, Japonya'da da kaygılara neden oluyor. Çin'deki geleneksel yeni yıl tatili nedeniyle bu ay yoğun Çinli turist bekleyen Japonya'da, sağlık organizasyonları topluma maske kullanma ve sık sık ellerini yıkama tavsiyelerinde bulunuyor. Dezenfektan ve maske üretimi yapan medikal firmalarının ise üretimi artırdığı bildiriliyor. Şimdiye dek Japonya, Güney Kore, Tayland ve Tayvan'da görülen virüsün, Çin'de 9 kişinin ölümüne neden olduğu açıklanmıştı.