Sağlık Bakanı Koca, İran Sağlık Bakanı Nemeki ile telefonda görüştü

Sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada şunları belirtti: "Hastalığın komşumuz İran'da görülmesi önemli gelişme. Durumu çok yakından takip ediyoruz. İran makamlarıyla görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Ben de yarım saat kadar önce bizzat İran Sağlık Bakanı ile 1 saat telefonda görüştüm. Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm imkanlarıyla İran halkının yanında olduğunu belirttik. İran'da 18 vaka görüldüğünü, 5 kişinin hayatını kaybettiğini söylediler."

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TEDBİRLER GENİŞLETİLDİ

Hastalığın özellikle Kum kenti ve çevresinde görüldüğünü ifade ettiler. Tahran ve bir iki eyalette daha benzer bir iki vakanın olduğunu ancak bu vakaların da Kum kenti temaslı olduğunu söylediler. Ancak bu vakaların da kaynağının Çin'e gidip gelenler nedeniyle olduğunu söylediler. Kendilerine bu mücadelede her şekilde yardım edebileceğimizi söyledik. İran ile Sınır kapılarımızda tedbirlerimizi daha da genişleterek aldığımızı ifade ettim.

SINIRDAN GEÇİŞLERDE...

Dün geceden itibaren İran'dan gelen bütün yolculara pasaport kontrolünden önce personelimizi yolcuları sağlık kontrolünden geçirmeye başladı. Hastalık belirtisi olan yolcuları sınırdan içeri almamaya başladık. Ağrı sınır kapısında benzer bir vakayı dün içeri almamış olduk. Adres ve iletişim bilgileri olmayanları da içeri almamayı son 14 günde kum kentine uğramış kişileri de bu süreçte içeri almayı düşünmediğimizi ifade ettik. Pazar akşamı itibariyle hem kara hem hava yoluyla gelen yolculardan sağlıklı olduklarını belirten bir belge talebimiz olacak. Bütün bunlara rağmen sağlık ekibimiz herkesi sağlık kontrolünden geçirerek uygulamamıza devam etmiş olacağız.

HASTALIK BELİRTİSİ OLANLAR ALINMIYOR

"Dün geceden itibaren İran'dan gelen tüm yolcuları sağlık personelimiz sağlık kontrolünden geçiriyor. Hastalık belirtisi olanlar alınmıyor. Hasta olan ateşi olan öksürük burun akıntısı gibi hastalık belirtisi olan yolcuları sınırdan içeri almamaya başladık. Ağrı sınır kapısında benzer bir vakayı dün içeri almamış olduk."