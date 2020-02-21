Son dakika! Sağlık Bakanı Koca'dan sınırlarımıza dayanan ölümcül koronavirüs salgını açıklaması | Video
Son dakika haberi... Çin'de ortay çıkan ve hızla yayılan ölümcül koronavirüs salgını hızla yayılmaya devam ediyor. İran'a da sıçrayan ölümcül koronavirüs salgını sınırlarınıza dayandı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ölümcül koronavirüs salgını hakkında flaş açıklamalarda bulundu.
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