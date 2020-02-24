Koronavirüsten korunmanın yolları neler?

PALMAROSO VE LAVANTA YAĞI VİRÜSLERİ YOK EDİYOR

"Koronavirüs balgamlı öksürük değil kuru öksürük yapar. Kişinin kuru öksürüğü varsa orada müdahale etmemiz gerekir. Virüsün bilinen bir tedavisi şu an için bulunmuyor ve bu noktada bağışıklığımızı kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Yanınızda birisi hapşırdığı veya öksürdüğü zaman, palmarosa ve lavanta yağını karıştırarak havaya sıkarak virüslerin hepsini yok edebiliriz. Bu karışımı aynı zamanda kullandığınız maskeye de sıkarak güvenle kullanma imkanı bulabilirsiniz. Buna ek olarak elleri dezenfekte etme noktasında çok basit formüller uygulamamız mümkündür. Eczaneden bulabileceğimiz Aktif karbonu bir suyun içerisine karıştırarak bir karışım elde ediyoruz. Bu karışımın içine de ellerimizi batırıp 1 dakika beklediğimizde yalnızca virüsü değil elimizde bulunan her türlü bakteriyi öldürüyor." şeklinde konuştu.

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Bağışıklığı kuvvetlendirmenin bitkisel çaylardan geçtiğini belirten Buyrukçu; "Ekinezya ve kuşburnunu karıştırarak elde edeceğimiz çay ile bağışıklığımıza destek olabiliriz. Bu çayı günde 4 kez içtiğimizde hastalık kolay vücuda giremeyecektir. Buna ek olarak günlük 3mg c vitamini ve 40 gr çinko alınması da bağışıklığı kuvvetlendirecek önemli ürünlerdir." dedi.