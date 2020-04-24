Baş ağrısı ilaçsız nasıl geçer? Ramazan’da baş ağrısını ilaçsız geçirme yolları…

Baş ağrısı Ramazan'da özellikle ilk gün en sık karşılaşılan problemlerden biridir. Ramazan'da baş ağrısının en önemli sebebi yeterince su içmemektir. Ramazan'da baş ağrısı yaşamamak için iftar ve sahur arasında mutlaka 8 bardak su içmelisiniz ve tuzlu gıdaları tüketmemelisiniz. Ramazan'da baş ağrısı yaşayanların en merak etttiği konu ilaçsız bir şekilde baş ağrısını geçirmenin yolları... Baş ağrısını ilaç almadan geçirmek mümkün. İşte Ramazan'da baş ağrısını ilaçsız geçirmenin yolları...

ŞAKAKLARINIZA BUZ SÜRÜN

Migrenin sebeplerinden biri beyin damarlarının genişlemesidir. Genişleyen damarlar, beyin dokusuna baskı yapar ve ağrıyı ortaya çıkarır. Ağrı kesicilerin çoğu genişleyen beyin damarlarını daraltarak ağrıyı dindirir. Ağrı sırasında alın ve şakaklarınıza buz koyarsanız damarlarınız soğuğun etkisiyle daralır. Buz uygulamak ağrı kesici gibi etki eder. Gerilim tipi baş ağrısında ise tam tersine sıcak uygulama yapılmalı.

AKUPUNKTUR NOKTALARINA…

Akupunktur noktaları baş ağrısı ve çeşitli ağrıları önlemeye yardımcı olan Çin tedavi yöntemidir. Bu yöntem vücudun bir bölgesindeki belirli noktalarda baskı uygulayarak ve endorfin salınarak çalışır. Endorfinler ağrıyı hafifletmeye yardımcı olan doğal ağrı kesicilerdir. Baş ağrılarından kurtulmak için çok az bir çaba sarf ederek kolayca Akupunktur noktalarına masaj uygulayabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey basınç noktasını bulmak ve üzerine yaklaşık 10 saniye sıkı bir baskı uygulamaktır. Kaşlar arasındaki orta noktada bulunan akupunktur basınç noktasını kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Bu nokta, stres ve yorgunluğu giderir, stres ve yorgunluğun sebep olduğu baş ağrılarını hafifletir.

BAŞINIZI SARIN

Başınızı bir tülbent veya bant ile sıkıştırarak sarmak da tıpkı soğuk uygulama benzeri etki gösterir, beyin damarlarını daraltarak ağrıyı dindirmeye yardımcı olur.

BEYAZ AMPULÜ SARIYLA DEĞİŞTİRİN

Floresanlı beyaz ışık ve yoğun güneşli havaların ağrıyı tetikleyici özelliği daha fazla. Evinizdeki beyaz ışık yayan ampulleri sarı ışık yayanlarla değiştirin. Televizyon izlerken en az 3 metre mesafede oturun, karanlıkta televizyon seyretmeyin. Güneşli günlerde ve atak sırasında güneş gözlüğü takın.