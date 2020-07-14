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Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklaması!

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, sıcak havanın virüs üzerindeki etkisiyle ilgili paylaşım yaptı. Bakan Koca, 'Sıcak havayla virüsün etkisinin yitirdiği' söylentisinin yanlış olduğunu vurguladı. İşte Bakan Koca'nın uyarısı...

DHA
Giriş Tarihi: 14.7.2020 12:20 Son Güncelleme: 14.7.2020 12:26 ABONE OL
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması!

Sağlık Bakanı Koca: 'Yaz gelince virüs etkisini kaybetti' Kulaktan kulağa yayılan bu söylenti yanlıştır. İtibar eden risk alır.

Salgının küreselliği, virüsün etkisinin mevsimsel olmadığını kanıtlıyor. Vakalar, farklı mevsimlerde benzer seyrediyor. Virüsün etkisini kaybetmesi şu an tedbirlere bağlı.

SON VERİLERE GÖRE VAKA SAYISI...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; "En çok vaka görülen 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır. 5 ilin yoğun bakım sayılarında da artış var. Ortalama 1 hafta önceki verilere göre, vaka sayısında 1.000'in altına inmekte kararlıyız. COVID-19'a karşı HER GÜNÜMÜZ BİR SINAV." diyerek günlük vaka tablosunu paylaşmıştı. Bu verilere göre, Türkiye'de son 24 saatte 1008 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

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Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması!
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