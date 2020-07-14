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: Corona virüsü öldürmek için sauna ve hamama gidenlere seslendi: 25 derece üzerindeki sıcaklıkta...

haberi: (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elif Doyuk Kartal, halk arasında yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) "sıcaklarda yok olduğu" söyleminin yayılması sonrası bir açıklama yaptı. Doyuk, deniz suyunun virüs yükünü hafiflettiğini söylerken, sauna ve hamam için bilinenlerin ise yanlış olduğunu vurguladı.

AA
Giriş Tarihi: 14.7.2020 10:40 Son Güncelleme: 14.7.2020 11:08 ABONE OL
Son dakika: Corona virüsü öldürmek için sauna ve hamama gidenlere seslendi: 25 derece üzerindeki sıcaklıkta...

(ESOGÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elif Doyuk Kartal, halk arasında yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) "sıcaklarda yok olduğu" söyleminin asılsız olduğunu belirterek, "Kovid-19 için hamam ve saunaya gitmek çözüm değil. Sıcaklıkların yükselmesi salgını azaltmıyor." ifadesini kullandı.

Son dakika: Corona virüsü öldürmek için sauna ve hamama gidenlere seslendi: 25 derece üzerindeki sıcaklıkta...

Kartal, yaptığı yazılı açıklamada, virüsün en etkili bulaşma özelliğinin insandan insana olduğunun altını çizerek, hava sıcaklığının artmasıyla birlikte vatandaşların rehavete kapıldığını kaydetti.

Virüsün hamam ya da sauna gibi yerlerde yok olmayacağını bildiren Kartal, "Böyle bir algı var. Sıcakta virüsün yok olduğu düşüncesi yanlış. Normal insan vücudu sıcaklığı, dış sıcaklığa veya hava durumuna bakılmaksızın 36,5 ila 37 derece arasında kalır. Virüsün insan vücudundaki süreci de değişmez.

Son dakika: Corona virüsü öldürmek için sauna ve hamama gidenlere seslendi: 25 derece üzerindeki sıcaklıkta...

Bu nedenle kendinizi güneşe veya 25 dereceden daha yüksek sıcaklıklara bırakmak koronavirüs hastalığını önlememektedir. Kovid-19 için hamam ve saunaya gitmek çözüm değil. Sıcaklıkların yükselmesi bulaşı azaltmıyor." değerlendirmesinde bulundu. Kartal, mevsimsel olarak artan sivrisinek ve karasineklerin virüs taşımasının mümkün olmadığını vurgulayarak bu yolla bulaş riski olduğuna dair herhangi bir kanıt veya bilgi bulanmadığını belirtti.

Son dakika: Corona virüsü öldürmek için sauna ve hamama gidenlere seslendi: 25 derece üzerindeki sıcaklıkta...

"DENİZ SUYU VİRÜS YÜKÜNÜ AZALTABİLİR"

Virüsün deniz suyundan bulaşma riski olmadığını kaydeden Kartal, şu bilgileri aktardı:

"Virüsün deniz suyunda hayatta kalmasına ilişkin veri yoktur. Ancak deniz suyunun seyreltmesine bağlı olarak viral yükün azaltılmasına katkıda bulunacağı açıktır. Yani deniz suyu virüs yükünü seyreltmede etkili olabilir. Ayrıca deniz tuzunun diğer benzer virüslerde olduğu gibi viral inaktivasyona katkıda bulunabileceği söylenebilir. Yüzme havuzlarında ise klor uygulanımı viral inhibitörlerin varlığı uygun konsantrasyonda ve aralıklarda yapılmış olması kaydı ile sadece havuz suyu aspirasyonu ile virüs bulaşını önleyebilir. Fakat plajda, havuzda ya da havuz kenarında bulunan bir insandan yakın temas ile bulaşı önleyebilmesi beklenmez. Devlet hangi tedbiri alırsa alsın uyum yine kişiye kalıyor. Bir insana diğerlerinin sağlığını korumada ciddi rol düşmektedir. Bunun için bir yakınımızı kaybetmemiz ya da maddi bir ceza ödememiz de gerekmiyor."

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Son dakika: Corona virüsü öldürmek için sauna ve hamama gidenlere seslendi: 25 derece üzerindeki sıcaklıkta...
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