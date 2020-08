Bu tedaviyle Alzheimer tarihe karışacak

Avustralya'nın Macquarie Üniversitesi tarafından yapılan araştırma, Alzheimer hastaları için yeni bir umut oldu. Bilim insanları, ileri seviyede Demans'ı olan fareler üzerinde bir çalışma yaptı. Dr. Arne Ittner ve Dr. Lars Ittner tarafından yürütülen bir gen çalışmasında, beyinde doğal olarak bulunan 'p38gamma' enzimi kullanıldı. Araştırmacılar, p38gamma aktive edildiğinde Alzheimer hastalığı gelişiminde etkili olan bir proteinin değişebildiğini tespit etti.





FARELERDE TAM BAŞARI

Acta Neuropathologica'da yayınlanan bulgulara göre tedavi, ileri seviye Alzheimer hastası farelerdeki bellek bozukluğunu büyük oranda iyileştirdi hatta kaybolan hafızayı geri yüklenmede etkili oldu. Gen terapisi üzerinde çalışmaya başladıklarında sadece Demans'ın gelişimini durdurmayı hedeflediklerini belirten Profesör Lars Ittner, tedavinin silinen hafızayı da geri getirdiğini ifade etti. Bilim insanlarına göre, tedavi uzun süre ve yüksek dozda uygulandığında bile herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Çalışmalarını sürdüren uzmanlar, bir sonraki aşamanın tedaviyi insanlar üzerinde denemek olduğunu kaydetti. Alzheimer hastalığını önlemek için çok sayıda araştırmanın olduğunu dile getiren Profesör Ittner, kaybolan hafızayı geri getirecek çok az çalışma olduğunu belirtti. Tedavinin 10 yıldan kısa bir sürede kullanılabileceği tahmin ediliyor.



DÜNYA'DA 20 MİLYON TÜRKİYE'DE 600 BİN HASTA VAR

Dünya Sağlık Örgütü'nün 2019 verilerine göre Dünya'da 20 milyon, Türkiye'de ise 600 bini aşkın alzheimer hastası var. Türkiye Alzheimer Derneği Başkanı Prof. Dr. Haşmet Hanağası Türkiye'de 2023'te yaklaşık her 10 kişiden birinin, 2050'de her 5 kişiden birinin 65 yaş üstünde olacağını söyleyerek alzheimer vakalarının artması konusunda uyarıda bulunmuştu. bu yüzden dünyada alzheimer hastalığının tedavi edilmesiyle ilgili her çalışma Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor.







EŞİNE BAKTI, TÜRKİYE'Yİ AĞLATTI

Bilecik Söğüt'te Mustafa Turgutoğlu (84), kendilerinden başka kimsenin kalmadığı, ilçe merkezinde ikamet eden muhtar ve diğer vatandaşların da ara sıra uğradığı Sırhoca köyünde Alzheimer hastası eşine bebek gibi bakarak Türkiye'yi ağlatmıştı. Bilecik'te komşu iki ailede evlatlık olarak büyütülüp evlendirilen ve köyde çalışarak geçimini sağlayan Mustafa ile Havva Turgutoğlu çiftinin yıllardır süren hayat arkadaşlığında birbirlerine bağlılıkları ve vefa örneği sergilemeleriyle birçok belgesel ve habere konu oldu. Yaşlı çiftin amansız alzheimer hastalığına rağmen birbirlerine sevgi dolu bakışları ve vefası hafızalara kazındı.