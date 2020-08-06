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Haberler Sağlık Haberleri Son dakika: Bakan Koca'dan asılsız iddialarla ilgili açıklama geldi

: 'dan asılsız iddialarla ilgili açıklama geldi

son günlerde ortaya atılan asılsız iddialarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. , "COVID-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz, hatta kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur. İddialar asılsızdır. "dedi.

Giriş Tarihi: 6.8.2020 10:17 Son Güncelleme: 6.8.2020 10:35 ABONE OL
Son dakika: Bakan Koca'dan asılsız iddialarla ilgili açıklama geldi

İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son dakika açıklaması...

"COVID-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz, hatta kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur. İddialar asılsızdır. Bu asılsız iddiaların sahipleri, hastaneler doluymuş gibi tedbir alsın. İddiaların topluma belki bu şekilde yararı olur."

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Son dakika: Bakan Koca'dan asılsız iddialarla ilgili açıklama geldi
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