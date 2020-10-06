Dünya Sağlık Örgütü'nden flaş aşı açıklaması

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgını ile ilgili çalışmalar tüm hızıyla devam ederken Dünya Sağlık Örgütü'nden sevindirici bir haber geldi.

ÖZEL OTURUMDA KONUŞTU

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsviçre'nin Cenevre kentinde bugün sona eren, DSÖ Yönetim Kurulu'nun "Kovid-19 ile mücadele özel oturumu"nda konuştu.

"YIL SONUNA KADAR AŞIYA SAHİP OLACAĞIZ"

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "(Kovid-19 için) aşılara ihtiyacımız olacak ve bu yılın sonuna kadar bir aşıya sahip olabileceğimizi umuyoruz." diyen Ghebreyesus, bu konuda umutlu olduğunu ifade etti.

AŞILAMA KAMPANYASININ NE ZAMAN BAŞLAYACAĞINI AÇIKLAMADILAR

Ghebreyesus, dünya genelinde yaygın bir aşılama kampanyasının ne zaman başlayacağına ilişkin ise detay vermedi. Her konuşmasında olduğu gibi yine "küresel dayanışma" çağrısında bulunan Ghebreyesus, Kovid-19 aşıları üretildikten sonra ülkelere eşit dağıtımını sağlamak için dünya liderlerine siyasi kararlılık çağrısında bulundu.

2021 YIL SONUNAKADAR 2 MİLYAR DOZ AŞI DAĞITIMI GERÇEKLEŞECEK

DSÖ eş güdümünde yürütülen Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) vasıtasıyla, 2021 sonuna kadar 2 milyar doz aşı dağıtılması hedefleniyor.

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