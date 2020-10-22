Alman aşısına başlandı!

Koronavirüs'e karşı bir süre önce Çin'de üretilen Çin aşısı, ülkemize getirilerek yaklaşık 3 hafta önce uygulanmaya başlandı. Yapılan aşılamalarda herhangi bir yan etki görülmezken, kısa bir süre önce Alman İlaç firması tarafından üretilen COVİD-19 aşısı da ülkemize getirilerek uygulanmaya başlandı.

BU AŞILARDAN ÇOK ŞEY BEKLİYORUZ

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Sıla Akhan, yapılan aşılamalar ile ilgili olarak , "Bu aşıyı, Çin'den gelen aşıdan sonra ikinci aşı olarak kullanmaya başlayacağız. Bu aşılardan çok şey bekliyoruz. İki aşıda birbirinden farklı aşılar. Diğeri inaktif aşıydı, bu aşı ise spike proteine karşı olan emreniyal bir aşı, değişik bir teknoloji. Zaten aşılarda kullanabilecek birçok teknoloji var. Alman aşısında da bugün her merkezde aynı anda olmak üzere bizde başlangıç yapıyoruz. 21 gün sonra ikinci dozlarını alacaklar. Burada belli bir sınır var. Çin'den gelen sayıya göre daha az sayıda ama daha hızla yapmamız gerekiyor. Aşılamayı iki hafta içerisinde bitirmemiz gerekiyor. Her iki çalışmada bizim için çok değerli. Çok fazla beklenen bir yan etki yok. Normal diğer aşılarda olduğu gibi ateş, kızarıklık olabilir. Bunları dikkatle takip ediyoruz" dedi.