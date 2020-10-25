Gıdalardaki hileye dikkat! İşte hileli sucuğu anlamanın yolu...

Tarım ve Orman Bakanlığı düzenli olarak ürünlerin hileli olup olmadığını araştırıyor. Bu araştırmaların ardından hileli olan ürünlerin arasında en çok bulunan ise sucuk ve pastırma olunca sucuk ve pastırma üreticisi Bayram Bayrak, vatandaşların sucuk ve pastırmanın orijinal olup olmadığını nasıl anlamaları gerektiğini belirtti. Bayrak, sucuğun rengi ve yağından ürünün orijinal olup olmadığını vatandaşların kontrol edebileceğini belirterek "Sucuk lezzetinden yağından tadından kokusundan en iyisi olduğu anlaşılır. Vatandaşların evinde yaptığı sucuk ile bizim yaptığımız sucuklar arasında fark oluyor.