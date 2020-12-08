Son dakika! Bilim Kurulu üyesi Afşin Emre Kayıpmaz’dan kısıtlamalar ve aşıyla ile ilgili önemli açıklamalar

ÜÇ KURALIN YANINA AŞIYI DA EKLİYORUZ

Kayıpmaz sözlerine şöyle devam etti; "Koronavirüsle birlikte aşıların hızlı bir şekilde hayata geçmesi bazı tartışmaları ortaya çıkardı. Bir insanı hastalanmadan koruyabiliyorsanız siz başarıya ulaşmış demeksinizdir. Korunma için temizlik, maske, mesafeyle birlikte son olarak aşıyı ekledik. Bazı kesimler eleştirel gözle bakıyor. Masa başında eleştirmek çok kolay, sahaya indiğimizde 'Keşke bu hastalığa yakalanmadan aşıyı vurulabilseydik' diyen çok hasta var. Aşı konusunda Bilim Kurulu üyeleri ve Sağlık Bakanı'nın sözlerine itibar etmeliyiz. Sevdiklerimiz için kendimiz üçün bu üç kuralın yanına aşıyı da ekliyoruz."

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AŞI ZORUNLU MU OLACAK?

Aşının zorunlu olup olmayacağı konusunda önemli açıklamalarda bulunan Kayıpmaz, "Uluslararası hava yolu şirketleri, "Yolcularımızdan aşı belgesi istesek mi?" diye düşünüyorlar. Yaptığım açıklamalarda; risk grubundaki kişiler için aşısının zorunlu olması ve Hayat Eve Sığar uygulamasındaki HES kodu gibi, diğer insanların haklarının korunması için bu tarz bir uygulamanın olması gerektiğini belirttim. Sağlık Bakanı'nın açıklamalarına göre aşı zorunlu olmayacak. Dünyanın birçok ülkesinde riskin azaltılması açısından bazı kararlar alınabilir." dedi.

ARTIŞ HIZI AZALDI ANCAK…

Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz vaka sayılarını değerlendirerek "Sağlık kapasitesinin üstündeki yük yeni hasta sayısı ve ağır hasta sayısındaki artış hızı azaldı. Bu önemliydi. Ancak korkutan veriler de var. 203 kişi yaşamını kaybetti. Her gün bir afet olduğunu ve 200 kişinin hayatını kaybettiğini duysak ne kadar üzülür değil mi? Bu durum da aynı şekilde değerlendirilmeli. Kısıtlama ve tedbirlere uyulması durumunda 30 binin üzerindeki vaka sayılarının düşer."dedi.