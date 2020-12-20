Son dakika haberi: Bilim Kurulu Üyesi'nden yılbaşı için kritik corona virüs uyarısı: Sonuçları çok kötü olur

KISITLAMALARA UYULURSA AYLAR İÇİNDE...

Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Sema Turan, 2-3 hafta öncesinde artan hasta sayıları ile birlikte sağlık çalışanlarının yükünün çok arttığına dikkat çekerek, "Ciddi bir yük altına girmiştik, çok yoğun çalışıyorduk; hala da çok yoğunuz ama sayıların özellikle hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarıyla birlikte bir azalma trendine girdiğini görüyoruz. Bu çok sevindirici. Demek ki aslında uygulanabilir bir kuralla bu pandemi ile savaşabiliyoruz. O yüzden mutlaka ileri aylarda da kısıtlamalara uymaya devam edersek bu hastalık ile karşılaşma ihtimalimiz azalacak ve umarım aylar içerisinde de bu pandemi biter ve biz de bu hastalıktan kurtuluruz" dedi.