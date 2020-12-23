Corona virüs yoğun bakımında çalışanlar zorlu süreci anlattı

'KORONAVİRÜSE YAKALANAN ARKADAŞLARIMIZ OLDU'

Kendilerini bir aile gibi hissettiklerini belirten yoğun bakım sorumlusu hemşire Zuhal Aydın, "Bulaş riski yüksek bir hastalık olduğu için burada çalışan tüm personelimizle birlikte iş birliği içindeyiz. Mart ayından itibaren çalışan bazı arkadaşlarımız koronavirüse yakalandı. Hastalığın bulaş riskinin ne kadar yüksek olduğunu, burada yatan hastalarımızda gördüğümüz için tedbirleri evimizde de aynı şekilde uygulamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

'EKİPİ DAĞITMAK İSTEMEDİK'

Ekipte görev yerini değiştirmek isteyen arkadaşları olmadığını söyleyen Aydın, "Hastane yönetimimiz 'tükenmişlik, yorgunluk, risk olabilir' diyerek hepimize yer değişikliği hakkı tanıdı. Fakat ekip olarak dağılmak istemedik. Çünkü konu hakkında artık tecrübemiz var. 9 aydır ilk günkü öz veriyle, çalışmaya devam ediyoruz " diyor.