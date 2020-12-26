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Corona virüse karşı dünya üzerinde kaç kişi aşılandı? İşte tüm veriler…

tüm dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. Corona virüsün bitmesi için umut olan aşılama birçok ülkede başladı! Tüm dünyada 1,75 milyonu aşkın kişinin ölümüne yol açan yeni tip corona virüs pandemisine (Covid-19) karşın 7 ülkede yaygın aşılama başladı. Şu anda tüm dünyada aşılananların sayısı 3,5 milyona yaklaşırken, bunun yarısından fazlasını ABD ve vatandaşları oluşturuyor. Bununla birlikte, Türkiye'nin de gelecek haftadan itibaren corona virüs aşısını dağıtan ülkeler arasına girmesi bekleniyor.

Giriş Tarihi: 26.12.2020 10:03 Son Güncelleme: 26.12.2020 10:14 ABONE OL
Corona virüse karşı dünya üzerinde kaç kişi aşılandı? İşte tüm veriler…

İngiltere'de yer alan Oxford Üniversitesi'ne bağlı olarak faaliyet gösteren "Our World in Data" adlı kuruluş, dünyada kaç kişinin aşılandığını haritalandırdı. Buna göre 25 Aralık itibariyle ABD, Çin, Rusya, Kanada, İsrail, İngiltere ve Bahreyn ilk doz aşıları yaşlılara ve sağlık çalışanlarına uygulamaya başladı.

EN ÇOK AŞILAMA YAPAN ÜLKELER ABD VE ÇİN

Verilerde dünyada şu ana kadar bu yedi ülkede 3,23 milyon doz aşının doz aşının dağıtıldığı görülüyor. En çok aşılama yapan ülkelerin başında ise 1,01 milyon doz ile ABD geliyor, onu bir milyon doz ile Çin takip ediyor.

Bununla birlikte, dünyada hali hazırda uygulanan Pfizer/BioNTech, Moderna, Sputnik V, Sinopharm ve Sinopharm aşıları iki doz halinde uygulanıyor. Bu nedenle dozların ülkeler arasındaki dağılımı büyük önem taşıyor.

DÜNYA NÜFUSUNUN SADECE YÜZDE 0,04'Ü AŞILANDI

Şu anda nüfusunun yüzde 2,94'ünü aşılayan Bayreyn, dünya ülkeleri arasında öne çıkıyor. Diğer taraftan, dünya genelinde aşılanların oranının sadece yüzde 0,04 görülüyor.

BAKAN KOCA: TÜRKİYE'DE GÜNDE 2 MİLYON DOZ AŞI UYGULANABİLİR

Diğer taraftan Türkiye'nin de vatandaşlarını aşılayan ülkeler arasına kısa bir süre içinde katılması bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin tarafından üretilen aşının Türkiye'de kullanımına onay verildiğini açıkladı. Aşının koruyuculuğunun yüzde 91,25 oranında olduğunu söyleyen Bakan Koca, ''Aşının etkisi 21'inci günden itibaren ortaya çıkıyor. İlk aşamada 9 milyon kişi aşılanacak Günde ortalama 1,5 hatta 2 milyona kadar aşı yapma imkanımızın olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullanmıştı. Kaynak: NTV

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Corona virüse karşı dünya üzerinde kaç kişi aşılandı? İşte tüm veriler…
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