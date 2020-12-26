Corona virüse karşı dünya üzerinde kaç kişi aşılandı? İşte tüm veriler…

EN ÇOK AŞILAMA YAPAN ÜLKELER ABD VE ÇİN

Verilerde dünyada şu ana kadar bu yedi ülkede 3,23 milyon doz aşının doz aşının dağıtıldığı görülüyor. En çok aşılama yapan ülkelerin başında ise 1,01 milyon doz ile ABD geliyor, onu bir milyon doz ile Çin takip ediyor.