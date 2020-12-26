Son dakika! Mutasyona uğrayan yeni corona virüste üç değişiklik meydana geldi!

'ÇİN AŞISI SON DERECE GÜVENLİ'

Doç. Dr. Nejat Altıntaş, koronavirüste Çin aşısının güvenli olduğunu belirterek, "Alman aşısı, Biontech firması ile Pfizer firmasının birlikte ürettiği ya da ABD'deki Moderna'nın ürettiği aşılar, virüsün kendisini değil, virüsün yapıştığı yerin aynısının genetik kodunu bizim vücudumuza vererek, bizim vücudumuzdaki spike proteinini, yapışma proteinlerinin aynısını ürettiriyorlar. Çin aşısı ise öldürülmüş bir virüs. Virüsü öncelikle bir ortamda çoğaltıyorlar. Arkasından formaldehit denilen bir alkolün içerisinde öldürüyorlar. Sonra da bu vücuda veriliyor. Bu aşı yüzyıllardan beri 1895'te verem aşısı ile beraber herkesin öğrendiği bir aşı. Son derece güvenilir bir aşı. Bizim aşıyı aldığımız Sinovac firması, dünyanın en gelişmiş aşı şirketlerinden bir tanesi. Çünkü şu an hepimizin olduğu Hepatit A aşısını dünyada ilk bulan firma. Hiç kimsenin sorgusuz sualsiz yaptırdığı Hepatit A aşısını getirip satan, insanların alıp yaptırdığı aşının firması. Çin aşısı son derece güvenilir. Bu mutasyondan sonra, mutasyon spike proteininde meydana geldi. Spike proteinindeki yapı değişikliğinden dolayı Alman aşısı veya Moderna'nın aşısının etkisi azalabilir. Çünkü, virüsün yapıştığı bölge değişmeye başladı. O virüs başka, şu anki virüs başka. Eğer bu virüs bu kadar hızlı değişirse o etkisiz olabilir. Ama Çin'den gelen aşı bütün virüsün her şeyine karşı olursa dolayısıyla etkinliğinde bir azalma olmayabilir. Bunları tabii bilmiyoruz. Bunlar sadece bizim öngörümüz" diye konuştu.