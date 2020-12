Uzmanından romatizma hastalarına Covid-19 uyarısı

Covid-19 ile mücadelenin her alanda sürdüğünü, bu virüsün yaklaşık 1 yıldır birçok alanda olumsuz sonuçlar doğurduğunu belirtenİç Hastalıkları ve Romatoloji Uzmanı Doç. Dr. Metin Işık, "Bu virüs romatizma hastalarını da olumsuz etkilemiştir. Bu hastalar genel itibarı ile orta ileri yaş grubunda olup, ek hastalıkları bulunabilen, romatizma nedeni ile bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar kullanan hastalardır. Romatizma hastalarının sağlıklı bireylere göre hastalığa yakalanma ihtimalleri fazla, tedaviye erken dönemde ulaşsalar dahi hastalıktan etkilenme ve kalıcı hasarlar oluşması açısından daha fazla risk altındadırlar. Bu açılardan hastalar kontrollerini aksatabilmekte veya kontrole gidecek romatoloji bölümü bulamamakta ve hatta bazen kulaktan duyma bilgiler neticesinde ilaçlarını kesebilmektedir. Bu sebepler hastalığın ilerlemesine ve kalıcı eklem ve organ hasarına neden olabilmektedir. Bu sebepler ile romatizması olan tüm bireylere tavsiyemiz 2 kat fazla itina göstermeleri ve doktorları ile temasa geçip onların bilgisi dahilinde ilaç ve doz ayarlaması yapmalarıdır" diye konuştu.



"KOKU VE TAT DUYUSUNDA KAYIP SJÖGREN HASTALIĞINDA DA GÖRÜLMEKTE"

Covid-19 enfeksiyonunun kas ve eklem ağrıları yapmayı çok seven bir virüs olduğunu belirten Doç. Dr. Metin Işık, "Korona enfeksiyonu kas eklem ağrılarını yapmayı çok seven bir hastalık olup romatizması olmayan hastalar romatizma oluştuğunu olan hastalar ise hastalığın atak yaptığını düşünebilmektedir. Hastalığın başlangıcında şiddetli sırt ve bel ağrısı olması omurgayı tutan bir romatizmayı andırmakta olup kafa karıştırıcı olabilir. Koku ve tat duyusunda kayıp Sjögren hastalığında da görülmekte olup bu açıdan da tanı gecikmeleri veya yanlış tanıya nenden olabilmektedir. Neredeyse tüm romatizmal hastalıklar akciğerde korona benzeri tutulum yapıp birbirlerini taklit edebilmektedir. Ateş romatizmalarda enfeksiyondan bağımsız bir bulgu olarak görülebildiği için korona hastalığı ile karıştırılabilmektedir. Vaskülit yani damar romatizmaları önce üst solunum yolu enfeksiyonu sonra akciğer ve bazen de böbrek tutulumu ile seyrettiği için koronaya çok benzer bir seyir izleyebilmektedir. Bilindiği üzere romatizmal hastalıklar sedef ve lupus başta olmak üzere her çeşit cilt lezyonuna neden olurken son dönemde aynı belirtilerin koronada da olduğu rapor edilmektedir. Korona hastalığının sık bir bulgusu da damar içi pıhtı yapması ve kalp krizlerini tetiklemesidir. Aynı tablo tüm vaskülitlerde ve antifosfolipid antikor sendromunda da görülebilmektedir. Erken hasta düşükler veya çok erken doğumlar da bu üç hastalığın yine ortak bulgusudur" şeklinde konuştu.





"EKLEM ROMATİZMASININ BİLİNEN TEK SEBEBİ SİGARADIR VE SİGARA İÇENLERDE ÇOK AĞIR SEYRETMEKTEDİR"

Romatoid artritin yani eklem romatizmasının bilinen tek sebebinin sigara olduğunu ve sigara içenlerde hastalığın çok ağır seyrettiğine dikkat çeken Doç. Dr. Işık, "Korona enfeksiyonu ve karantina dönemi birçok insanda kaygı ve kiloyu arttırmış olup bu kaygı fibromyalji ve sedef romatizmasında ataklara neden olmaktadır. Kilo artışı tüm romatizma hastalıklarını olumsuz etkilese de özellikle gut hastalığında belirgin kötüleşmeye neden olmaktadır. Evde kalmak zorunluluğu sigara kullanımını da maalesef arttırmış olup bilindiği üzere romatoid artritin yani eklem romatizmasının bilinen tek sebebi sigaradır ve sigara içenlerde çok ağır seyretmektedir" ifadelerini kullandı.



"KORONAYA KARŞI RİSK ARTTIRICI BİR ETKİSİ YOK"

Covid-19 enfeksiyonunda tedavi için kullanılan ilaçlar ile romatizma için kullanılan ilaçlar asındaki ilişkiye de değinen Işık, "Pandeminin başlangıcında bazı tansiyon ilaçlarının ve bir kısım ağrı kesicilerin koronadan ölüm ihtimalini arttırabileceği iddia edilmiştir. Sonrasında bunu destekleyen net bulgu ve veriler ortaya konulamamıştır. Romatizmal hastalıklarda birinci basamakta en sık kullanılan ilaçlar ağrı kesiciler ve düşük doz kortizondur. Bu ilaçların şimdiye dek yapılan araştırmalara göre bireylerde belirgin bir risk oluşturmadığı ve rahatlıkla kullanılmaya devam edilebileceği artık net olarak bilinmektedir. Romatizmalarda ikinci basamakta metotreksat, leflunamide, sulfasalazin, hidroksiklorokin, azatioprin, mikofenolat mofetil gibi bağışıklık sistemini kısmen baskılayan ilaçlar kullanılmaktadır. Bu ilaçlardan hidroksiklorokin korona tedavisinde halen Sağlık Bakanlığı ve Amerika ilaç kurumunun ilk tercihi olup etkinliği tartışılıyor olsa bile koronaya karşı risk arttırıcı bir etkisi yoktur. Yapılan çalışmalarda farklı sonuçlar elde edilmiş bile olsa kullanılmaya devam edilmesi koronaya karşı kısmen koruyucu olabilir ve koronaya yakalanan hastalar hastalığı çok daha hafif bir şekilde atlatabilir" açıklamalarında bulundu.