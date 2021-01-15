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Son dakika: açıkladı! aşısı olanlar yan etkilerle karşılaştığında ne yapacak?

'ndan önemli bir son dakika paylaşımı geldi. Bakanlık "Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sayfası üzerinden Covid-19 aşısı olanların yan etkiler ile karşılaştığında ne yapacaklarını açıkladı. Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan ve Covid-19 aşısı ile ilgili her türlü detayın yer aldığı "Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sayfasında, aşılama sonrasında herhangi bir yan etki gözlemlenmesi haline nasıl bir yol izlenileceği anlatıldı. İşte haberin detayları...

İHA
Giriş Tarihi: 14.1.2021 23:46 Son Güncelleme: 15.1.2021 08:24 ABONE OL
Son dakika: Sağlık Bakanlığı açıkladı! Korona aşısı olanlar yan etkilerle karşılaştığında ne yapacak?

Sağlık Bakanlığı tarafından aşı sonrasında sık olarak karşılaşılabilecek durumlar ve bu hafif durumlara yönelik destekleyici yaklaşımlara ilişkin şunlar kaydedildi:

"Aşı uygulanan bölgede ağrı/şişlik/kızarıklık: Aşı uygulanan kolunuza yüksekte olacak şekilde pozisyon veriniz. Soğuk uygulama yapınız. (Örnek: Soğuk suyla ıslatılmış bir havlunun aşı yapılan bölgeye uygulanması vb. Bu sırada cilde doğrudan buz temas ettirilmesinden kaçınılmalıdır.) Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.

İSTİRAHAT VE YETERLİ SIVI!

Yorgunluk: İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz.
Hafif ateş, titreme: İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.
Baş ağrısı: Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.
Kas/eklem ağrısı: İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.
Kusma, ishal: Bol sıvı takviyesi yapabilirsiniz, beslenmenizi ishal diyetine uygun olarak düzenleyebilirsiniz. Ağızdan sıvı ve gıda alınamayacak kadar kusma olması durumunda sıvı kaybı olabileceğinden sağlık kuruluşuna başvurunuz.

FARKLI YAN ETKİLERDE SAĞLIK OCAĞINA BAŞVURUN
Covid-19 aşısı uygulamasından sonra bunların dışında aşıyla ilişkili olabileceği düşünülen bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır."

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Son dakika: Sağlık Bakanlığı açıkladı! Korona aşısı olanlar yan etkilerle karşılaştığında ne yapacak?
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