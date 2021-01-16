Çay keyfi zehre dönüşmesin! Şekerli çay birçok hastalığa davetiye çıkarıyor

Yemeklerde, yemekten hemen sonra ya da önce, koyu bir sohbete eşlik eden ilk içecek olarak akla çay geliyor. Dünya Çay Komitesi'nin geçtiğimiz yıllarda yayınladığı rapora göre, dünyada yılda kişi başı en çok çay tüketen ülkeler sıralamasında ise Türkiye, 3,5 kilogram ile ilk sırada yer alıyor. Çay tüketiminin Türk toplumu için çok değerli bir yere sahip olduğunu söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Sübet Özerdem, çayın nasıl tüketilmesi gerektiğiyle ilgili uyarılarda bulundu. Vatandaşı da ikiye bölen çayın şekerli yada şekersiz içilmesiyle ilgili konuşan Özerdem, "Çayın vücuda faydaları ve zararları var ancak şekerli çay içmenin zararları çok fazla. Şeker kendi başına kalori içeriği yüksek olduğu için çayla beraber çok yüksek miktarda alındığında belli hastalıkların riskini artırıyor. Çayın günde 3-4 fincandan daha fazla içilmemesi gerekiyor" diye konuştu.