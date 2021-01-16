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1 haftada 3 yağdan kurtulun! İşte vücutta listesi...

hızımız alıp vermemizi etkiler. Yaşam şekli ve yedip içtiklerimizi değiştirerek metabolizmamızı hızlandırıp, kilo verebiliriz. İşte metabolizmayı hızlandırma yolları...

SELAHATTİN DÖNMEZ SELAHATTİN DÖNMEZ
Giriş Tarihi: 16.01.2021 09:19 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 08:48
1 haftada 3 kilo yağdan kurtulun! İşte vücutta yağ bırakmayan diyet listesi...

vücudunuzun yiyecekleri enerjiye dönüştürme sistemidir. Çocukluk ve ergenlik döneminde metabolizma en hızlı şekilde çalışır. 20-40 yaş arasında ise metabolizma durağan bir hıza ulaşır. Fakat 40 yaşından sonra her yıl metabolizma hızı yaklaşık yüde 3-5 azalarak yaşla birlikte hareketimiz kısıtlanmaya başlar, yediklerimizi enerji olarak kullanılmaz, yağ haline getirilerek depolanır.

1 haftada 3 kilo yağdan kurtulun! İşte vücutta yağ bırakmayan diyet listesi...

Özellikle kadınlarda premenopoz, menopoz süresi ve menopoz sonrası bir takım hormonlardaki azalma nedeniyle daha da kompleks bir sorun halini alır, yavaşlar ve özellikle bel çevresi yağlanması hızlanır. Metabolizma yavaşlığını harekete geçirmek, doğru bir planı ve ideal aktivite planıyla mümkün. İşte metabolizmam yavaş diyenler için beslenme planı...

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1 haftada 3 kilo yağdan kurtulun! İşte vücutta yağ bırakmayan diyet listesi...

HORMONLAR ÖNEMLİ

Vücutta hormonsal değişimler vücudun enerji kullanımını azaltabilir. Az çalışan yorgunluğun, halsizliğin, çalışma isteksizliğinin ve sindirim problemlerinin oluşmasının da temel sebeplerinden biridir. Az çalışan tiroit, menopoz, yoğun stres metabolizmayı kontrol eden hormonların azalmasına neden olur. Hormonsal değişimlerde yapılacak en önemli adım eğer metabolizmayı yavaşlatan kronik bir hastalık varsa bunun teşhis edip tedavi etmektir.

1 haftada 3 kilo yağdan kurtulun! İşte vücutta yağ bırakmayan diyet listesi...

UYKUNUZU ALIN

Düzenli, iyi alınan ve ortalama 7-8 saat süren kesintisiz uyku normal metabolizmanın çalışması için elzemdir. Uyku düzeniniz bozulduğunda sirkadiyen ritminiz de bozulur. Gece gündüz periyodunda ritmik çalışan hormonların salgılanması da değişerek metabolizmada yavaşlamaya neden olur. Az uyuyanlar, yetersiz ve kalitesiz uykuya sahip olan bireylerin metabolizmaları yavaşlar.

1 haftada 3 kilo yağdan kurtulun! İşte vücutta yağ bırakmayan diyet listesi...

KATI DİYET UYGULAMAYIN

Son 10 yıldır, detoks diyerek besinlerin kısıtlandığı, elimine edildiği hatta sadece yumurta, ananas ile beslenmeye dayanan sağlıksız reçeteleri uygulamalarını görüyoruz. Unutmayın ne kadar verdiğiniz değil nasıl zayıfladığınız metabolizmanızın sağlığı açısından çok önemlidir. Yeterli miktarda yemek yeme ve yeterli su içimi metabolizmanın doğru çalışmasında gereklidir. Sık uygulanan katı diyetler vücuda daha az kalori ile yaşaması gerektiğini öğreterek kalıcı düşüklüğüne sebep olabilir. Ayrıca çok az yemek ve fazla yapılan egzresiz sonucunda zayıflama diyeti uygulayan kişilerin vücutlarının daha az kaloriyle çalışmayı öğrenir.

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