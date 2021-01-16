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Dikkat çeken araştırma! Sivrisineğin koklama duyusuyla dedektörü geliştirdi

Japon araştırmacılar sivrisineğin koklama duyusuyla dedektörü geliştirdi. Sivrisinek anteni yaklaşık 100 çeşit koku alıcısına sahip ve her biri özel koku yayan maddeyi tespit ediyor. İşte araştırmanın detayları...

AA
Giriş Tarihi: 16.1.2021 10:11 Son Güncelleme: 16.1.2021 10:36 ABONE OL
Dikkat çeken araştırma! Sivrisineğin koklama duyusuyla kanser dedektörü geliştirdi

Japonya'da ulusal basındaki haberlere göre, Tokyo Üniversitesinden Prof. Takeuçi Şoji'nin liderliğindeki ekip, sivrisineklerin insan terinde bulunan "oktenol" kimyasalını saptayabilen koku alıcılarını inceledi.

Ekip sivrisineğin, insan terinde bulunan ve karaciğer kanserinin biyogöstergesi kabul edilen "oktenolü" tespit edebilen koku alıcısını yerleştirerek, bir yapay hücre zarı üretti

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10 DAKİKA İÇİNDE SAPTAYABİLDİ

Yapay zar arasında iyonların geçişinde meydana gelen elektrik akımını fark edebilen sensör de geliştiren ekip, beslenme çantası büyüklüğünde prototip ile milyarda yarım yoğunlukta nefes numunelerindeki "oktenolü" 10 dakika içinde saptayabildi.

Kanser hastalarının nefeslerinde bulunan koku yayan maddeyi tespit amacıyla düşük maliyetle üretilmesi planlanan dedektörün 10 yıl içerisinde pratik kullanıma sunulması hedefleniyor.

ABD'DEKİ DERGİDE YAYIMLANDI

Sivrisinek anteni yaklaşık 100 çeşit koku alıcısına sahip ve her biri özel koku yayan maddeyi tespit ediyor. Tüm bu alıcılar koku alma hücrelerinin yüzeyinde bulunuyor.

Koku alıcı reseptörler, özel koku molekülleriyle birleştiğinde, iyonları hücre içine alabilmek için hücre zarının yüzeyinde delik açılıyor ve böylelikle koku saptanıyor.

Araştırmanın detayları ABD'den Bilimsel İlerlemeler Dergisinde yayımlandı.

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Dikkat çeken araştırma! Sivrisineğin koklama duyusuyla kanser dedektörü geliştirdi
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