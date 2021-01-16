Dikkat çeken araştırma! Sivrisineğin koklama duyusuyla kanser dedektörü geliştirdi

ABD'DEKİ DERGİDE YAYIMLANDI

Sivrisinek anteni yaklaşık 100 çeşit koku alıcısına sahip ve her biri özel koku yayan maddeyi tespit ediyor. Tüm bu alıcılar koku alma hücrelerinin yüzeyinde bulunuyor.

Koku alıcı reseptörler, özel koku molekülleriyle birleştiğinde, iyonları hücre içine alabilmek için hücre zarının yüzeyinde delik açılıyor ve böylelikle koku saptanıyor.

Araştırmanın detayları ABD'den Bilimsel İlerlemeler Dergisinde yayımlandı.