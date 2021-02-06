Bilimsel olarak kanıtlandı! CoronaVac aşının ciddi bir yan etkisi olmadığı ortaya çıktı

TABLOLARLA AÇIKLANDI

Aşı sonrası görülen bölgesel (aşının yapıldığı yer) ve genel (tüm vücutta görülebilen) yan etkiler olmak üzere tablolarla açıklandı. Tablo bilgilerine göre katılımcıların yaş dağılım aralığı 19-65, yaş ortalaması 34.4 olarak açıklandı. Yan etki görülenlerin yüzde 61.9'unun kadın, yüzde 38.1'inin ise erkek olduğu bildirildi.

Aşı uygulaması sonrasında katılımcıların yüzde 27,3'ünde hafif bölgesel ya da genel yan etki bildirildi. Ancak bu yan etkiler nedeniyle katılımcıların sadece yüzde 1.5'inin bir sağlık kuruluşuna ayaktan baş vurduğu ve tümünün taburcu edildiği açıklandı. Geri bildirimde bulunanlarda hiçbir ciddi yan etki görülmediği açıklanan çalışmada, yan etkiler nedeniyle sağlık kurumuna en sık başvuru 19-29.9 yaş grubunda yüzde 0,9, genel yan etki nedeniyle sağlık kurumuna başvuru oranı kadınlarda yüzde 1 erkeklerde yüzde 0.3 olduğu kaydedildi.