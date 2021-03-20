e-Nabız ile koronavirüs aşı randevusu alma ekranı! 60-65 yaş arası ne zaman aşı olacak, korona aşı randevusu nasıl alınır?

Koronavirüs aşılama süreci tüm hızıyla devam ederken geçtiğimiz gün Bakan Fahrettin Koca müjdeyi duyurdu. 60-65 yaş arası aşılama sürecinin önümüzdeki hafta başlayacağı bildirildi. Bu açıklamanın ardından binlerce kişi "60-65 yaş arası aşı randevusu nasıl alınır?" sorusuna ait yanıtı araştırmaya başladı. Sağlık Bakanlığı aşı takvimine göre devam eden süreçte vatandaşlar erişime açılan koronavirüs aşı randevu ekranı ile kendilerine en yakın sağlık kuruluşlarından işlemlerini tamamlaması gerekiyor.
60-65 YAŞ ARASI NE ZAMAN AŞI OLACAK, KORONA AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Dünya genelinde yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 121 milyonu geçerken birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de aşılama çalışmaları devam ediyor. Dr. Fahrettin Koca; "Bildiğiniz gibi, 65 yaş üstü büyüklerimizin, sağlık çalışanlarının aşıları tamamlandı. Gelecek haftadan itibaren bir alt grubun, yani 60-65 yaş grubunun aşılarına başlanacak. ifadelerini kullandı.
BAKAN KOCA'DAN FLAŞ AÇIKLAMA!
Haritaları dikkatle takip etmelisiniz"
Bilim Kurulunun bu hafta tekrar toplanarak normalleşme sürecinin 15 günlük yansımalarını ve aşı konusundaki gelişmeleri değerlendirdiğini belirten Koca, son 15 günde çoğu ilde maalesef vaka artışları görüldüğünü, sonuçların henüz hastanelere fazla yansımaya başlamadığını bildirdi.
Sağlık Bakanlığı e-nabız ve MHRS üzerinden aşı randevu oluşturma: MHRS ile koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? | Video
Sağlık Bakanı Koca, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Kabine Toplantısı'nda açıkladığı üzere, renklere göre sınıflandırdığımız illerimizdeki vaka artış seyri bir süre daha takip edilecek. İlk 15 gündeki performansımız istenilen düzeyde olmasa da meseleye artan bir iradeyle sahip çıkacağınıza inanıyoruz. Haftada bir yayınladığımız insidans haritası ise salgınla mücadelede başarı karnemizdir. Bu haritaları dikkatle takip etmelisiniz." ifadelerini kullandı.
"BioNTech aşısının ilk 5 bin 800 dozu ülkemize ulaştı"
Türkiye'nin aşı tedariki noktasında yaşanacak muhtemel sorunları öngörerek erken harekete geçtiğini vurgulayan Koca, "Aşıya erişim konusundaki küresel sorunların aşılması, yerli aşı çalışmalarımızdaki gelişmeler açısından yeni, net adımlar atmakta olduğumuzun da bilinmesini isterim." dedi.
Bakan Koca telefon mesajlarınızı dikkatle takip edin diyerek duyurdu: 60-65 yaş arası aşılanmaya başlıyor | Video
Koca, şunları ifade etti:
"Aşı konusunda şu an olduğundan daha da fazla emniyette olmanızı sağlayacak bilgiler vermek istiyorum. Halihazırda kullandığımız aşıdan farklı bir aşı olan BioNTech aşısının testlerde kullanılacak olan ilk 5 bin 800 dozu ülkemize ulaştı. Uygulanmak üzere bu ay 4,5 milyon doz daha gelecek. Bu sırada aşının testleri tamamlanmış olacak. Bu aşı da aşı sırası gelenlere yapılacak."
"Gelecek haftadan itibaren 60-65 yaş grubunun aşılarına başlanacak"
Bakan Koca, 65 yaş üstü ve sağlık çalışanlarının aşılarının tamamlandığını belirterek, "Gelecek haftadan itibaren bir alt grubun, yani 60-65 yaş grubunun aşılarına başlanacak. Yaşınız 60-65 arasındaysa lütfen telefon mesajlarınızı dikkatle takip edin." uyarısında bulundu.
Mutant virüslere dikkati çeken Koca, "Bildiğiniz gibi virüsün bazı şekilleri ortaya çıktı. Bu duruma mutasyon diyoruz. Mutant virüsler, daha zayıf fakat daha kolay bulaşıyorlar. Böylece vakalar da yaygınlaşıyor. Endişe verebilecek yayılmanın önünü kesecek olan tedbirdir. Virüs eski virüs değil mutasyona uğradı diyerek, asla işi hafife almayın. Mutandı da olsa koronavirüs tehlikeli bir virüstür. Yarın, bugünden tedbirli olalım." ifadelerini kullandı.ayız ancak birlikte başarırız." ifadesini kullandı.