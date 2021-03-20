e-Nabız ile koronavirüs aşı randevusu alma ekranı! 60-65 yaş arası ne zaman aşı olacak, korona aşı randevusu nasıl alınır?

Koronavirüs aşılama süreci tüm hızıyla devam ederken geçtiğimiz gün Bakan Fahrettin Koca müjdeyi duyurdu. 60-65 yaş arası aşılama sürecinin önümüzdeki hafta başlayacağı bildirildi. Bu açıklamanın ardından binlerce kişi "60-65 yaş arası aşı randevusu nasıl alınır?" sorusuna ait yanıtı araştırmaya başladı. Sağlık Bakanlığı aşı takvimine göre devam eden süreçte vatandaşlar erişime açılan koronavirüs aşı randevu ekranı ile kendilerine en yakın sağlık kuruluşlarından işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

60-65 YAŞ ARASI NE ZAMAN AŞI OLACAK, KORONA AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Dünya genelinde yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 121 milyonu geçerken birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de aşılama çalışmaları devam ediyor. Dr. Fahrettin Koca; "Bildiğiniz gibi, 65 yaş üstü büyüklerimizin, sağlık çalışanlarının aşıları tamamlandı. Gelecek haftadan itibaren bir alt grubun, yani 60-65 yaş grubunun aşılarına başlanacak. ifadelerini kullandı.