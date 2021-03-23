Dr. Ender Saraç ‘İnanılmaz’ diyerek açıkladı! Pandemi sürecinde Türkiye genelinde kaç kilo alındı?

Dr. Ender Saraç, pandemiyle birçok şeyin değiştiğini ve değişmeye devam edeceğini kabullenmemiz gerek diyerek şöyle konuştu; Yeni yaşam tarzımızda; beslenme, düşünme, tüketilen içecekler, egzersizler, takviyeler ve daha birçok şey değişti ve değişmeye devam ediyor. Biz bunları fark etmeyeceğiz örneğin evinizdeki çocuğun her saniye büyüdüğünü fark etmezsiniz ancak Almanya'dan gelen akraba 'Aaa ne kadar büyümüş' diye şaşkınlığını dile getirir. Pandemiyle yaşadığımız değişim de aynı bu şekilde olacak."
"KORONAVİRÜS YAKIN VADEDE BİTMEYECEK"
Dr. Ender Saraç, "İnsanlar iki kutuba ayrılmaya başladı. Birinci grup pandemiden hem bedensel ve sağlık hem de ruhsal olarak ne öğrenmesi gerektiğini öğrenen kitle. Para harcamasından giyimine, uykusundan egzersizine, yediği gıdalardan dışarda yediklerine kadar birçok şeyin değişmesi gerektiğini kabullenip bunun bedelini ödeyerek ayakta kalmayı ve az hasarla güçlenmeyi hedefleyen kitle. İkincisi ise; olan hiçbir şeyi fazla umursamayan, şu dönem bitse de maskeleri atsak diye , her şeyin eskisi gibi olacağını düşünen kitle. Ancak şunu kabul etmeliyiz ki koronavirüs yakın vadede bitmeyecek. Koronavirüs bitse dahi birçok şey değişecek. Süre uzadıkça yalnızlaşma, gizli depresyon ve enerji açığını çok yiyerek kapatma ihtiyacı ortaya çıktı." dedi.
"15-35 YAŞ ARASI KİŞİLER SANAL DÜNYAYA YÖNELDİLER"
"Daha çok yiyen daha az hareket eden, güneş ışığını az alan gittikçe bireyselleşen ve sanal dünyanın içinde daha çok yaşamaya başlayan bir kitleye dönüştük." diyen Dr. Ender Saraç, şöyle konuştu; "40 yaş üstündekiler daha GDO'suz, temiz havalı, komşu ilişkilerinin olduğu tatiller, toplu bilinçle büyümeye alıştıkları için temelinde daha sağlam gidiyorlar. 40 yaş altındaki kitle özellikle 15-35'e kadar GDO'lu gıdalar, elektromanyetik kirlilik, yüksek oranda hava kirliliği, ağır metaller, bireyselleşen ilişkilere alışkınlar. Binanın temeli çok sağlam olmadığı için sanal dünyaya yöneldiler. Sosyal medyada kaç tane beğeni aldığı bugün kaç tane sokak hayvanını beslediğinden daha önemli hale geldi. Sokak hayvanlarına gidip besleyen ihtiyaçlarını karşılayan kitle küçükken sosyal medyaya baktığımızda herkes hayvansever görünüyor."
"TÜRKİYE BU SÜREÇTE ORTALAMA 300 BİN TON KİLO ALDI"
Dr. Ender Saraç, "Koronavirüsün sürecinde meydana gelen hareketsiz yaşam tarzıyla en büyük sıkıntılardan biri olan 'obezite' ortaya çıktı. Türkiye koronavirüs sürecinde ortalama kişi başına 4,5 kilo aldı. Kilo da değil yağ aldı. Kemik ve kas kaybettik. Türkiye bu süreçte ortalama 300 bin ton kilo aldı. Erkeklerde ortalama bir boydaysa göbek ve bel çevresi 94 cm'i geçiyorsa kadınlarda da 88 cm'i geçiyorsa sağlık açısından risk altındasınız. Diyabet, tansiyon, karaciğer yağlanması, organ yetmezliği, eklem sorunları, bağışıklık zayıflığı, obezite gibi birçok sorun ortaya çıkacaktır." dedi.
"KİLO VERMEK İÇİN YAPACAĞINIZ ÜÇ ŞEY VAR"
Alınan kiloların nasıl kolay ve hızlı bir şekilde verileceğini aktaran Dr. Ender Saraç, şöyle konuştu; "Göbek ve bel civarını sınırın altına düşürmelisiniz. Birincisi, egzersiz yaparak kemik ve kas kütlenizi artırmanız gerekir. Bunu yaptığınızda hastalığı yüzde 50 oranında yenmiş olursunuz. İkincisi şu dönemde detoksa çok ihtiyacımız var. Fazla kilo, kötü beslenme, fast food, ağır metaller, GDO'lu gıdalar nedeniyle hepimiz toksin dolduk. Bu nedenle yılda iki kez hacamat yaptırılmalıdır. Ozon, glutatyon, c vitamini gibi uygulamalarla vücuda antioksidan yüklemek önemli. Üçüncüsü günde bir saat yürüyüş yaparak kas kitlemizi korumak ve toksin atmak önemli."
"BU BESİNLER DOĞAL ANTİBİYOTİK GÖREVİ GÖRÜYOR"
Dr. Ender Saraç, "Bu dönemde özellikle doğal antibiyotikler dediğimiz pırasa, soğan, sarımsak, defne yaprağı, tane karanfil, kekik, kekik suyu, zahter, zencefil, Anadolu propolisi gibi doğal antibiyotik görevi gören bağışıklığı güçlendirip koronavirüse karşı mücadele etmemizi kolaylaştıran besinleri tüketmek gerek. Propolis, D3 vitamini ve Çinko, C vitamini dörtlüsü koronavirüse karşı koruyor. İmmün sistemini çok güçlendiriyor." dedi.
"HER GÜN MUTLAKA MADEN SUYU İÇİYORUM"
"Dengemizi bozan, beyaz un, beyaz şeker, hamurişleri, kızartma, fastfood, şekerli ve asitli içecekler bunlardan mümkün olduğunda uzak durmak önemli." Diyen Dr. Ender Saraç, sağlıklı beslenme düzenine ait tüyoları şöyle sıraladı; "Ben beslenmem de mutlaka maden suyunu kullanıyorum. Günde mutlaka 1-2 şişe maden suyu içiyorum. Enderde olsa hamur işi yediğim zaman bunu diğer öğünümde dengeliyorum ve bol bol egzersiz yapıyorum.Yasemin, rezene, melisa, papatya, mate, kuşburnu, hibiskus, ıhlamur, yeşilçay, beyazçay, zencefil gibi alkali bitki çaylarını bol miktarda içiyorum. Asidik olmasına rağmen içmeyi önerdiğim tek içecek sade Türk kahvesidir. Yine antioksidan özelliği çok olan bitter çikolata da tüketilebilir."
Dr. Ender Saraç, vücuttaki toksinleri atan bitkileri şöyle sıraladı;
Dr. Ender Saraç, "Özellikle karaciğer yağlanmasına karşı enginar kürünü öneriyorum. Enginar kürü 40 günde karaciğer ve safrayı tamamen temizliyor. İdrar yollarını temizlemek, kum ve böbrek taşını eritmek için knamuru suyu oldukça faydalı." dedi.Son dakika haberi: İstanbul'da 3.dalga başladı! Bilim Kurulu Üyesi 'Risk çok yüksek' diyerek uyardı: Pik yaşayacağız