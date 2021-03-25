Son dakika: Prof. Dr. Vefik Arıca tek tek açıkladı! İngiliz varyantının çocuklar üzerindeki korkunç etkisi…

ÇİFTE MUTASYONA DİKKAT!

Prof Dr. Vefik Arıca: "İngiltere mutasyonu çocuk vaka sayılarını artırdı ama önemli olan erişkin hasta sayısını azaltmak, bu mutasyon zincirini kırmak olacaktır. Bu da tedbirleri artırarak ve aşılama sürecinin hız kazanmasıyla olacaktır. İngiltere mutasyonu var ama bizim korktuğumuz Brezilya ve Güney Afrika mutasyonudur. Şu an Türkiye'de henüz etkisini hissettirmedi. Bunlar etkisini gösterdiği zaman çifte mutasyondan bahsedeceğiz. Virüs çifte mutasyona uğradığı zaman vefat sayılarında ve vaka sayılarında yüksek artışlar bekliyoruz." dedi.