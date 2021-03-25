Son dakika: Prof. Dr. Vefik Arıca tek tek açıkladı! İngiliz varyantının çocuklar üzerindeki korkunç etkisi…

Sağlık Bakanlığı, şehirleri mavi- sarı-turuncu- kırmızı renklere ayırarak risk haritasını paylaşmıştı. Son paylaşılan haritanın ardından, vaka sayısındaki artış dikkat çekti. Ülkemizde görülen İngiliz varyantının vaka artışına neden olduğunu açıklayan uzmanlar, tedbirlere daha sıkı uyulması konusunda uyarılarda bulundu. İngiliz varyantı 8-12 yaş arasındaki çocuklarda da görülerek ciddi etkilere neden olabileceğini açıklayan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Vefik Arıca, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"ÖZELLİKLE 8-12 YAŞ ARALIĞINDAKİ ÇOCUKLARDA"
Prof. Dr. Vefik Arıca: "Şu an Türkiye'de vaka sayıları, hasta sayıları ortalama 15-20 gün önce 10 binin altındayken şu an 30 binli sayılara yavaş yavaş yaklaşmakta. Ortama iki kat artmış durumda. Buna orantılı olarak İngiltere mutasyonu Türkiye'de vakalarının yüzde 50'sinden fazlasını oluşturduğu tahmin ediliyor. Bununla beraber çocuk hasta sayıları da son iki haftada iki kat yükseldi. Özellikle 8-12 yaş aralığındaki çocuklarda İngiltere mutasyonu biraz daha fazla görülmeye başladı. Bu İngiltere mutasyonu çocukları daha fazla etkiliyor anlamına gelmiyor." diyerek sözlerine devam etti.
"4-6 HAFTA SONRA MIS-C HASTALIĞI OLARAK ORTAYA ÇIKABİLİR"
Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Uzmanı Arıca: "Bundan 4-6 hafta sonra, koronavirüs sonrası oluşan MIS-C hastalığı dediğimiz hastalık yavaş yavaş artabilir. 15 yaş altındaki çocuklarda ciğerlere ilerlememişse ya yoğun bakımda değilse bir ilaç tedavisi verilmiyor. Hastane yatıyorsa, ağır geçiriyorsa ve 4-6 hafta sonra MIS-C hastalığına yakalanırsa çocuklara özel koronavirüs ilaçları verilebiliyor." diye belirtti.
İNGİLİZ VARYANTI ÇOCUKLARDA BELİRTİ NASIL BELİRTİ VERİYOR?
Prof. Dr. Vefik Arıca: "Yüksek ateş, vücutta dökülmeler, karın ağrısı, ishal, kusma, sıvı kayıpları oluşabilir. Bilinç bulanıklığı ve ölüme kadar giden vakalar bulunmakta. Biraz erişkinden farklı belirtiler gösteriyor. Korkutucu olan virüs, 4-6 hafta sonra ölümcül MIS-C hastalığıyla ortaya çıkabilir. Bu nedenle tedbirlere eskisinden daha çok uymalıyız." diye belirtti.
ÇOCUKLAR AŞI OLACAK MI?
Vefik Arıca: "Çocuklarda koronavirüs aşıları düşünülüyor. Koronavirüs aşıları şu an 20 yaş altındaki çocuklara vurulmuyor ama birkaç aşı çalışması var ki çocuklarla çalışma başlatıı. Onların da faz3 sonuçları alındıktan sonra bu yılın sonuna doğru aşılama başlayabilir."
ÇİFTE MUTASYONA DİKKAT!
Prof Dr. Vefik Arıca: "İngiltere mutasyonu çocuk vaka sayılarını artırdı ama önemli olan erişkin hasta sayısını azaltmak, bu mutasyon zincirini kırmak olacaktır. Bu da tedbirleri artırarak ve aşılama sürecinin hız kazanmasıyla olacaktır. İngiltere mutasyonu var ama bizim korktuğumuz Brezilya ve Güney Afrika mutasyonudur. Şu an Türkiye'de henüz etkisini hissettirmedi. Bunlar etkisini gösterdiği zaman çifte mutasyondan bahsedeceğiz. Virüs çifte mutasyona uğradığı zaman vefat sayılarında ve vaka sayılarında yüksek artışlar bekliyoruz." dedi.