İstanbul Havalimanı otizm farkındalığı için maviye büründü

İstanbul Havalimanı, otizm konusunda farkındalık yaratarak otizmden kaynaklanan sorunlara çözümler üretmek amacıyla tüm dünyada "Dünya Otizm Farkındalık Günü" olarak ilan edilen 2 Nisan'da maviye büründü. Londra'daki Heathrow Havalimanı, İrlanda'daki Donegal Havalimanı ve Toronto'daki Pearson Havalimanı gibi diğer büyük uluslararası havalimanlarıyla birlikte İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi otizm farkındalığı ve anlayışını artırmak için maviye büründü.



Bu dört havalimanı, simgesel yapılarını mavi ışık ile aydınlatarak, fotoğraflarını otizm farkındalığını artırmak amacıyla sosyal medyada paylaştılar

İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA'nın sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada otizmli bireylerin günlük hayattaki faaliyetlere etkin katılımını desteklediklerini belirterek "Bugün kalbimiz ve kulemiz mavi. Farkınızdayız. Türkiye'nin erişilebilir havalimanı olarak 365 gün yanınızdayız. #OtizmeMaviIşıkYak diyelim ve farkındalığımızı birlikte gösterelim" denildi



"Dünya Otizm Farkındalık Ayı" boyunca kamuoyunun otizm hakkında farkındalığını artırmak için birçok etkinlik düzenleyen İstanbul Havalimanı, otizm gibi görünmez engeli olan yolcularını personelin hassasiyetini arttırmaya yönelik ücretsiz olarak "Sunflower Yaka Kartı' almaya davet ediyor.