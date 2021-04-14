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Giriş Tarihi: 14.4.2021 10:56 Son Güncelleme: 14.4.2021 11:01

Uzman isim açıkladı: 'da hazımsızlık yaşamamak için mutlaka bunu tüketin !

Uzman isim açıkladı: Ramazan'da hazımsızlık yaşamamak için mutlaka bunu tüketin !

, her yıl tüm İslam dünyası için en heyecanlı dönemlerden biri. Tüm sevenlerin bir araya geldiği iftar ve sahur sofraları, yıllarca anlatılacak anılara ev sahipliği yapıyor. Fakat bu süreç, aynı zamanda yanlış beslenme pratiklerini de beraberinde getirebiliyor. Hem Ramazan ayının keyfini çıkarmak hem de doğru beslenmek için ihtiyaç duyulan tüm bilgileri ise Uzman Diyetisyen ’dan alıyoruz.

Uzun saatler boyunca bir şey yememenin yanı sıra iftar ve sahur öğünlerinde doğru beslenmemek, Ramazan ayında daha fazla zorlanmaya ve sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden olabilir. Ne kadar su tüketmemiz gerektiğinden metabolizmanın nasıl doğru çalıştığına kadar önemli ayrıntılara sahip olan bu aydaki beslenme süreci, büyük özen gerektiriyor. Bu nedenle Diyetisyen Emel Unutmaz Duman ile birlikte Ramazan ayında doğru beslenme sırlarını konuştuk.

Ramazan'da oruç tutmanın bedenimiz için nasıl etkileri bulunuyor?

Ramazanda sağlıklı beslenmek için iftar ve sahurda neler tüketilmeli?

Ramazan'da su tüketimi bu noktada en önemli ayrıntılardan biri. Yemek yenilebilen saatler içerisinde su tüketimi ne kadar ve nasıl olmalı?

Sahurda hangi yiyecek grupları gün içerisinde daha tok kalmamızı sağlar?

Peki ramazanda neden kilo alınır?

Ramazanda kilo vermek için neler yapmalıyız, nasıl bir yol izlemeliyiz?

Ramazan boyunca metabolizmamızı hızlandırmak için hangi besin gruplarına yönelmeliyiz?

Covid 19 geçirenler için Ramazan tavsiyeleriniz nelerdir?

İftardan sonra oluşan hazımsızlığın önüne geçmek için ne tavsiye edersiniz? (Bir karışım, çay, içecek vb.)

Tatlısız yapamıyoruz biliyorsunuz. Tatlı isteğini bastırmak için neler yapmak gerekiyor?

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Uzman isim açıkladı: Ramazan'da hazımsızlık yaşamamak için mutlaka bunu tüketin !
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