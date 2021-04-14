Uzman isim açıkladı: Ramazan'da hazımsızlık yaşamamak için mutlaka bunu tüketin !

Ramazan, her yıl tüm İslam dünyası için en heyecanlı dönemlerden biri. Tüm sevenlerin bir araya geldiği iftar ve sahur sofraları, yıllarca anlatılacak anılara ev sahipliği yapıyor. Fakat bu süreç, aynı zamanda yanlış beslenme pratiklerini de beraberinde getirebiliyor. Hem Ramazan ayının keyfini çıkarmak hem de doğru beslenmek için ihtiyaç duyulan tüm bilgileri ise Uzman Diyetisyen Emel Unutmaz Duman’dan alıyoruz.